Giữ mạch thông tin, niềm tin đảng bộ

Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng Thành ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thanh Hoàng

95 năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - nay Thành ủy Huế đã đi cùng chặng đường của Đảng bộ tỉnh, của bao biến thiên lịch sử, để giữ trọn “mạch thông tin và niềm tin” - hai mạch nguồn nuôi dưỡng sức sống của công tác Đảng.

Tôi có thời gian khá dài gắn bó với Văn phòng Tỉnh ủy, trong đó 10 năm đảm nhiệm cương vị Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (2001 - 2010). Mỗi kỷ niệm là một bài học sâu sắc, mỗi ngày làm việc là một thử thách của trách nhiệm và tình yêu nghề. Tôi vẫn nhớ, sau trận lũ lịch sử năm 1999, khi nước ngập trắng phố phường, hệ thống thông tin liên lạc bị tắt, đường dây cơ yếu cũng không hoạt động được, anh chị em Văn phòng vẫn bám trụ, vừa lội nước, vừa chuyển từng công điện, từng chỉ đạo hỏa tốc của Tỉnh ủy đến các địa phương. Những đôi dép lấm bùn, những trang giấy ướt nhòe mực - nay nghĩ lại, thấy đó là những biểu tượng đẹp nhất của lòng trung thành và tận tụy.

Công tác Văn phòng cấp ủy tưởng chừng chỉ là “hậu trường”, nhưng chính nơi ấy kết nối ý Đảng với lòng dân, chưng cất những dòng chữ mang trí tuệ và bản lĩnh của đảng bộ. Người làm công tác Văn phòng phải hiểu ý lãnh đạo, nắm sát đời sống, để mỗi báo cáo, mỗi dự thảo, mỗi dòng chữ đều đúng, trúng, đủ và có hồn. Đặc biệt, với chuyên viên nghiên cứu - tổng hợp, đó là một “nghệ thuật của trí tuệ và trái tim”: Nghe đúng, viết trúng, trình bày thuyết phục mà vẫn giản dị, trong sáng, đậm tình người, thuận lòng dân.

Ngày nay, khi chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng trở thành yêu cầu cấp thiết, Văn phòng Thành ủy Huế tiếp tục phát huy truyền thống “Chủ động - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”, xây dựng đội ngũ hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và nghĩa tình, đúng với phong cách con người Huế: Chỉn chu mà đằm sâu, chuẩn mực mà chan chứa.

Nhìn lại 95 năm, mỗi văn bản lưu trong kho, mỗi dòng nhật ký công tác, mỗi gương mặt đã đi qua… đều là những nốt lặng quý giá trong bản giao hưởng của một tập thể bền bỉ và tận tâm. Với tôi, làm công tác văn phòng là giữ mạch sống của niềm tin đảng bộ, là giữ cái nền của sự tin cậy, là góp phần để mọi quyết sách được lan tỏa đúng lúc, đúng nơi, đúng lòng dân.

Xin tri ân tất cả những người đã từng làm việc dưới mái nhà Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - Thành ủy Huế .

Dẫu ở cương vị nào, mỗi người vẫn luôn mang trong tim niềm tự hào chung: Được làm người giữ mạch thông tin và gìn giữ niềm tin của đảng bộ quê hương.