Tết ấm trên bản làng biên giới

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm gian hàng ẩm thực truyền thống tại ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Rộn ràng ngày hội

Nắng vàng ươm như mật, ngọt ngào và ấm áp, sóng sánh trên những bản làng, đồi nương. Gió xuân nhè nhẹ, tinh nghịch theo những bước chân đến chung niềm vui ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Làng văn hóa các dân tộc thiểu số A Lưới ở thôn Căn Sâm, xã A Lưới 3, hôm nay rộn ràng những tà áo mới. Màu sắc rực rỡ trang phục truyền thống dệt bằng zèng của đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Cô xen lẫn màu xanh quân phục của những người lính biên phòng thật thân thương, gần gũi. Những nụ cười lẫn trong tiếng hỏi chào. Mọi lo toan vất vả bỏ lại phía sau, ngày hội chỉ trao gửi niềm vui đong đầy.

Góc này của làng, các gian hàng 0 đồng nhộn nhịp cán bộ, chiến sĩ biên phòng tận tình chỉ dẫn bà con lựa chọn quà Tết: Gạo, dầu ăn, mứt, bánh…, mỗi phần quà trị giá 600 nghìn đồng. Có 500 phần quà như thế cùng yêu thương không đong đếm dành cho 500 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Góc kia rộn ràng hội thi ẩm thực truyền thống - kết nối yêu thương, với những món ăn giản dị mà đặc sắc; hội thi gói bánh a quát, là loại bánh truyền thống của đồng bào vùng cao A Lưới, làm từ gạo nếp than đen, gói trong lá a ting (lá đót) thành hình sừng trâu, tượng trưng cho sức mạnh, sự no ấm, tình yêu bền vững.

Từ khu vực diễn ra cuộc thi dân vũ và các trò chơi dân gian: Kéo co, đi cà kheo, A Chất cõng người yêu…, tiếng reo hò náo nhiệt. Những cơn gió mang tiếng cười trẻ trung của nam nữ thanh niên tỏa khắp bản làng. Những người đàn ông, phụ nữ lớn tuổi chậm rãi dạo bước tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của địa phương. Một phụ nữ trong chiếc váy truyền thống nhiệt tình mời khách trái chuối vườn chín cây, chiếc bánh a quát còn nóng hổi, nếm hương vị Tết của vùng đất biên cương, giản dị mà ấm áp, ngọt ngào.

Không khí càng rộn rã hơn khi các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đến với người dân trong ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung thay mặt lãnh đạo thành phố, dành cho bà con bản làng những cái nắm tay thật ấm, hỏi thăm về cuộc sống, những chuẩn bị cho cái Tết đang cận kề, lắng nghe bà con phấn khởi “khoe” về những món ăn truyền thống mang đậm hương vị hoang sơ độc đáo của núi rừng A Lưới dành đãi khách quý trong ngày Tết.

Người dân biên giới đón nhận giai phẩm Tết Huế ngày nay

Niềm vui lớn

Năm nào cũng vậy, vào những ngày cận Tết, trong lúc mọi gia đình, mọi người trang hoàng nhà cửa, sắm sửa mọi thứ, “rước” hoa đào, hoa mai chuẩn bị đón Tết; những vợ chồng trẻ, các cặp đôi yêu nhau dạo phố ngắm hoa, thì những người lính biên phòng lại tất tả ngược xuôi kết nối lo cho người dân còn khó khăn nơi biên giới có cái Tết đủ đầy vật chất và tinh thần. Cùng với 800 suất quà (trong đó 500 suất, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng đặt tại những gian hàng 0 đồng tặng các hộ khó khăn, 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng những hộ chính sách), BĐBP thành phố còn kết nối, phối hợp xây dựng một ngôi nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 80 triệu đồng, trao 10 suất học bổng “Nâng bước em đến trường”, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân… Tất cả làm nên ngày hội xuân Biên phòng ở lại mãi trong tình cảm người dân bản làng, là biết bao tâm huyết, trách nhiệm, yêu thương của những người lính quân hàm xanh, sự chung sức, chung lòng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và nhiều đơn vị, mạnh thường quân.

Trước thềm ngày hội, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố; Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng; Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy và Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố đã cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, chia thành nhiều đoàn công tác, lặn lội qua những bản làng xa xôi, đến tận nhà thăm hỏi, trao quà, chúc Tết hàng chục gia đình thuộc diện chính sách, già cả neo đơn đi lại khó khăn, già làng, người có uy tín trên địa bàn. Đó là cách các anh vun đắp yêu thương sum vầy, để cái Tết trên mảnh đất biên cương thêm ấm nồng.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu chia sẻ những lời tự đáy lòng, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ là Tết sớm lực lượng BĐBP mang đến cho người dân biên giới, mà đồng thời cũng là cái Tết thắm tình quân dân của những cán bộ, chiến sĩ biên phòng biền biệt xa gia đình, người thân, thực hiện tốt nhiệm vụ Nhân dân giao phó. “Niềm vui lớn lao hơn khi người dân biên giới và cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhận được tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, ân cần của đồng chí Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và các đồng chí lãnh đạo thành phố”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu chia sẻ.