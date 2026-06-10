Báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì buổi gặp mặt

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn dự, trao giải và chung vui với đội ngũ những người làm báo tại buổi lễ.

Báo chí Huế không ngừng lớn mạnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt và trao giải, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí của thành phố, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và các tác giả tham gia Giải Báo chí Hải Triều lần thứ VII.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, báo chí Huế không ngừng lớn mạnh, luôn là lực lượng tiên phong phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Cùng với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, báo chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phản bác các quan điểm sai trái, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, những thành tựu quan trọng Huế đạt được trong thời gian qua có sự đồng hành, đóng góp tích cực của báo chí cách mạng. Trên chặng đường phát triển mới, thành phố sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Huế phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đến năm 2030, TP. Huế hướng tới trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; là trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Huế trở thành thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh trao giải Nhì

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế; phát huy vai trò là cầu nối thông tin, diễn đàn phản biện, đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sự phát triển chung của địa phương.

Nhiều góc nhìn báo chí chất lượng

Đánh giá về Giải Báo chí Hải Triều lần thứ VII, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Nguyễn Thị Phương Nam cho biết, giải năm nay tiếp nhận 101 tác phẩm đủ điều kiện dự sơ khảo của 85 tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, thuộc nhiều loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Nhìn chung, Giải báo chí Hải Triều năm nay tăng về số lượng và chất lượng. Đề tài phong phú, có nhiều góc nhìn báo chí, một số tác phẩm nổi bật, có chất lượng báo chí cao; các tác phẩm báo điện tử và báo hình nổi trội hẳn, do tác giả đầu tư rất kỹ từ việc tìm tòi đề tài, thu thập thông tin cho đến cách thức thể hiện đa ngôn ngữ, đa phương tiện, vì vậy việc cạnh tranh của các tác phẩm báo điện tử diễn ra mạnh mẽ hơn.

TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn trao giải Ba

Chất lượng và số lượng tác phẩm tham dự đều tăng so với các năm trước. Đề tài phong phú, có nhiều cách tiếp cận mới, phản ánh đa chiều các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các tác phẩm báo điện tử và truyền hình được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện đa phương tiện.

Nhiều tác phẩm đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập, đồng thời đề xuất giải pháp để các cấp chính quyền tham khảo, xử lý. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm tập trung giới thiệu những điểm mới, tiềm năng, thế mạnh của TP. Huế sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch Huế đến đông đảo công chúng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban tổ chức, vẫn còn một số tác phẩm chưa thật sự hoàn thiện, tính chuyên nghiệp chưa cao và chưa vượt qua được phạm vi phản ánh mang tính địa phương. Từ 89 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn trao 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 12 giải Ba và 14 giải Khuyến khích để trao Giải báo chí Hải Triều lần thứ VII – năm 2026.