Hợp tác doanh nghiệp khai thác du lịch sinh thái Rú Chá

Tham quan rừng ngập mặn Rú Chá

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tài chính Tây Hồ đã trình bày nhiều định hướng hợp phần khai thác du lịch sinh thái tại Rú Chá như: dịch vụ ẩm thực đặc trưng vùng đầm phá; du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa; các chương trình trải nghiệm - giáo dục môi trường, khám phá cảnh quan sinh thái. Doanh nghiệp khẳng định mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, phát huy lợi thế tự nhiên của Rú Chá, đồng thời bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái bền vững.

Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu ghi nhận các đề xuất, đánh giá cao tiềm năng hợp tác, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch gắn liền với lợi ích cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân và bảo đảm gìn giữ rừng ngập mặn. UBND phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục phối hợp cùng doanh nghiệp hoàn thiện phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngay sau buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tài chính Tây Hồ đã đi khảo sát thực địa tại Rú Chá, đánh giá hiện trạng hạ tầng để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp.



Buổi làm việc mở ra triển vọng hợp tác mới trong khai thác du lịch sinh thái tại Rú Chá, hướng tới xây dựng nơi đây thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Hóa Châu và thành phố Huế.