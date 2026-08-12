Động lực mới từ chính sách học bổng Nghị định 179

Sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong học tập.

Thay đổi tư duy chọn ngành

Nhiều năm qua, hoàn cảnh khó khăn khiến không ít học sinh khá, giỏi ưu tiên lựa chọn những ngành dễ tìm việc hoặc được miễn, giảm học phí, thay vì theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với năng lực, đam mê.

Sự ra đời của Nghị định 179 đang dần thay đổi cách nhìn của nhiều học sinh trước ngưỡng cửa đại học. Võ Như Quân, học sinh Trường THPT Tam Giang cho biết, ngay sau khi biết thông tin về chính sách học bổng, em đã đăng ký xét tuyển vào một số ngành thuộc Trường Đại học Khoa học và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Theo Quân, học bổng không chỉ giúp giảm áp lực chi phí học tập, sinh hoạt đối với sinh viên xa nhà mà còn tạo thêm động lực để người học nỗ lực nghiên cứu, theo đuổi đam mê và cống hiến trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm.

TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế cho biết, Nghị định 179 hướng tới mục tiêu thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và các ngành chiến lược quốc gia. Đối tượng được hưởng chính sách gồm sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các chương trình thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học.

Theo quy định, mức học bổng dành cho sinh viên đại học từ 3,7 đến 5 triệu đồng/tháng trong 10 tháng mỗi năm học; học viên cao học từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng và nghiên cứu sinh tối đa 8,4 triệu đồng/tháng trong 12 tháng mỗi năm.

Để được cấp học bổng, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành hoặc chương trình đào tạo. Trong quá trình học, người học phải duy trì kết quả học tập, rèn luyện theo quy định. Việc xét cấp và chi trả học bổng được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ sở đào tạo, người học không phải nộp hồ sơ.

Gỡ bỏ rào cản tâm lý

Theo PGS.TS Ngô Xuân Cường, Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, điểm nổi bật của chính sách là giúp sinh viên giảm áp lực tài chính để yên tâm học tập, nghiên cứu, tham gia các cuộc thi công nghệ và từng bước tiếp cận những vị trí việc làm chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Để đón đầu chính sách, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã chủ động xây dựng các chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, chương trình vi mạch bán dẫn và liên tục cập nhật các chương trình kỹ thuật then chốt theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế. Đơn vị cũng đẩy mạnh thu hút chuyên gia, giảng viên trình độ cao, đầu tư các phòng thí nghiệm về thiết kế vi mạch, năng lượng tái tạo, Smart City Lab và hệ thống phòng thí nghiệm ảo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS.TS Ngô Xuân Cường cho rằng, tâm lý e ngại về cơ hội việc làm ở các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật chủ yếu xuất phát từ việc thiếu thông tin cũng như xu hướng lựa chọn những ngành "nóng" trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc Nhà nước ban hành chính sách học bổng quy mô lớn cho thấy nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực ở các lĩnh vực này trong thời gian tới.

TS Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đánh giá, Nghị định 179 là động lực quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong đào tạo các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho các cơ sở giáo dục đại học.

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã chủ động rà soát, cập nhật chương trình đào tạo và xây dựng thêm các ngành mới gắn với những lĩnh vực được ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, đường sắt tốc độ cao... Song song với đó, hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu tiếp tục được đầu tư từ các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như nguồn lực hợp tác với doanh nghiệp.

Theo TS Phan Tuấn Anh, giá trị lớn nhất của Nghị định 179 không chỉ nằm ở mức học bổng mà còn ở cơ hội việc làm, môi trường nghiên cứu và khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài cho người học. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và kết nối doanh nghiệp để sinh viên phát huy năng lực, tận dụng hiệu quả chính sách, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.