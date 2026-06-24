Thay chao đèn vải - làm mới không gian ánh sáng mà không cần đầu tư lại toàn bộ thiết bị

Ảnh: KAHA — Chao đèn vải thành phẩm KAHA đã bàn giao cho khách

Chụp đèn (chao đèn vải) là gì?

Nhiều người quen gọi toàn bộ cây đèn là "chao đèn", nhưng về kỹ thuật, chụp đèn — hay chao đèn — chỉ là phần chao vải bên trên của cây đèn (lampshade). Phần này gồm ba lớp: khung sắt sơn tĩnh điện, một lớp nhựa cứng bo sát theo hình khung, và lớp vải dán hoặc may ôm theo vành ngoài. Phần thân đèn, dây điện và đuôi bóng vẫn giữ nguyên — chỉ lớp chao vải được thay mới.

Vì sao không cần thay cả bộ đèn?

Ảnh: KAHA — Đội thợ căng và dán vải lên khung tại xưởng KAHA

Trong điều kiện vận hành bình thường, phần khung và hệ thống điện của đèn nội thất có tuổi thọ rất dài. Thứ "già" trước tiên thường là lớp vải bọc ngoài: phai màu sau nhiều năm tiếp xúc nhiệt từ bóng đèn, bám khói bếp trong nhà hàng, hoặc đơn giản không còn hợp concept mới.

Thay cả bộ đèn nghĩa là bỏ phần khung vẫn còn tốt và tái đầu tư vào hệ thống dây điện âm trần — tốn kém và mất thời gian thi công. Trong khi đó, chỉ thay lớp chao vải giúp làm mới tức thì cảm quan ánh sáng mà không đụng đến kết cấu. Cùng một khung đèn, chủ cơ sở có thể chọn màu vải trung tính cho mùa thường rồi chuyển sang tông ấm hoặc có họa tiết cho dịp đặc biệt — thời gian thay chỉ tính bằng ngày.

Vải và kỹ thuật tạo nên sự khác biệt

Ảnh: KAHA — Chao đèn dáng trống — một trong nhiều kiểu dáng gia công

Không phải loại vải nào cũng cho cùng kết quả khi bọc chao đèn. Linen xước và Linen muối tiêu cho ánh sáng khuếch tán đều, ấm, hợp không gian mộc mạc tự nhiên. Lụa Hội An và Lụa 2 da cho ánh sáng mềm, có chiều sâu, thường dùng cho phòng cao cấp. Vải Tafta và Đũi mộc hợp khi cần nét giản dị mà vẫn sang; Vải bố hợp không gian công nghiệp hoặc vintage.

Bên cạnh chất liệu, kỹ thuật thực hiện cũng quyết định diện mạo: kỹ thuật Xếp li tạo nếp gấp đều, mang vẻ cổ điển và chiều sâu thị giác; kỹ thuật Da dê tạo bề mặt vải nhám với hiệu ứng vintage ấm, hợp phong cách nội thất tự nhiên hoặc bohemian. Cùng một hình khung nhưng chọn kỹ thuật khác nhau, cảm quan có thể thay đổi hoàn toàn.

Đặt gia công theo yêu cầu — lựa chọn cho không gian kích thước phi tiêu chuẩn

Ảnh: KAHA — Chao đèn vải thành phẩm khi thắp sáng — ánh sáng khuếch tán mềm

Thực tế trong các dự án nội thất thương mại, rất ít khung đèn có kích thước đồng đều theo chuẩn hàng loạt. Vì vậy nhiều đơn vị tìm đến giải pháp đặt gia công chao đèn theo kích thước và kiểu dáng riêng.

Khi nào nên gia công theo yêu cầu thay vì mua sẵn

Không phải dự án nào cũng cần đặt gia công riêng — với một quán nhỏdùng vài bộ đèn kích thước phổ thông, hàng có sẵn vẫn là lựa chọn nhanh và tiết kiệm. Nhưng khi không gian có yêu cầu đặc thù, gia công theo yêu cầu mới giải quyết được tận gốc. Đó là các trường hợp: khung đèn cũ có kích thước phi tiêu chuẩn cần thay lớp chao vừa khít; chuỗi nhà hàng hoặc khách sạn cần hàng chục tới hàng trăm bộ đồng bộ tuyệt đối về màu sắc và kết cấu bề mặt; hoặc concept thương hiệu đòi hỏi một tông vải, một kiểu dáng không tìm thấy trên thị trường bán lẻ.

Ở những tình huống này, sự chênh lệch nhỏ về kích thước hay sắc vải khi mua gom từ nhiều nguồn sẽ nhân lên thành vấn đề nhất quán khó sửa sau khi công trình đã bàn giao. Gia công tại một xưởng chuyên biệt cho phép kiểm soát từ khâu chọn vải, dựng khung đến hoàn thiện theo đúng bản vẽ — và quan trọng là toàn bộ lô hàng ra đời từ cùng một mẻ vải, cùng một quy trình. Với chi phí thường chỉ bằng một phần so với thay mới toàn bộ thiết bị, đây là hướng đi hợp lý cho đơn vị muốn vừa kiểm soát ngân sách, vừa giữ được bản sắc riêng cho không gian, và tránh được rủi ro phải làm lại nhiều lần sau bàn giao.

KAHA là một xưởng thủ công chuyên gia công đèn vải — từ chao đèn, chụp đèn đến đèn bộ — hoạt động tại Phú Thạnh, TP.HCM từ năm 2018. Xưởng rộng 100m² với đội 12 người gồm thợ hàn khung, thợ dán vải cùng bộ phận quản lý, thực hiện toàn bộ quy trình từ uốn khung sắt đến hoàn thiện lớp vải theo bản vẽ hoặc mẫu khách cung cấp. Bảo hành 12 tháng áp dụng cho toàn bộ sản phẩm gia công, bất kể số lượng.

Làm mới ánh sáng không nhất thiết phải bắt đầu từ việc thay toàn bộ hệ thống đèn. Đôi khi, chỉ cần thay lớp chao vải bên ngoài là đủ để một không gian lấy lại cảm giác tươi mới và đúng với phong cách mà chủ cơ sở muốn truyền tải.

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