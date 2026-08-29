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ClockThứ Bảy, 29/08/2026 15:08

Trao 306 suất dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn

HNN.VN - Từ ngày 27 - 29/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tổ chức chương trình “Tặng dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2026”.

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Trao quà cho học sinh xã A Lưới 2 

Chương trình nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí vận động gần 50 triệu đồng, trong đó hệ thống Đoàn Thanh niên Sở Y tế và các chi đoàn trực thuộc đóng góp 15 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí vận động, ban tổ chức đã trao 306 suất dụng cụ học tập dành tặng học sinh cấp tiểu học thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại 6 xã, phường gồm: A Lưới 1, A Lưới 2, Phong Điền, Phong Phú, Phong Thái và Phong Dinh. Mỗi suất quà trị giá 256.000 đồng, gồm các dụng cụ học tập thiết yếu phục vụ năm học mới.

Chương trình “Tặng dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2026” l hướng tới chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời thể hiện tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên ngành y tế trong công tác chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập tốt hơn. 

Qua hoạt động này, tuổi trẻ ngành y tế góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động an sinh xã hội.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
TRAO QUÀY TẾHỌC SINH
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