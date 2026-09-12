Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao xe đạp cho học sinh khó khăn

Tại chương trình, 50 chiếc xe đạp được trao tận tay 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đây là phương tiện thiết thực, giúp các em thuận lợi hơn trong việc đến trường, đồng thời tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh trao tặng xe đạp, Đoàn từ thiện Thiện Phước còn trao 500 chai dầu và 100 phần thuốc cảm để hỗ trợ phường Phú Bài. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm đối với học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục theo đuổi việc học và vươn lên trong cuộc sống.