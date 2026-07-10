Đề xuất hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ

Hội thảo về triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) - Ảnh: VGP/TG

Chính sách dự kiến được thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo về triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của NATIF do Bộ KH&CN tổ chức ngày 10/7.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mọi chính sách cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng cơ chế, chính sách và hạ tầng dùng chung nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng, điểm cốt lõi của chương trình hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, không chỉ đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ mà cả những doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Nhà nước sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất vay khi doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư ứng dụng, chuyển giao hoặc đổi mới công nghệ. Chính sách này không chỉ góp phần giảm chi phí vốn mà còn tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

"Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng thông qua cơ chế hỗ trợ lãi suất vay. Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành, kiến tạo của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực để doanh nghiệp phát triển", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng

Giám đốc NATIF Bùi Quang Minh cho biết, chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Theo đó, các ngân hàng vẫn thực hiện đầy đủ việc thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro; Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ.

Theo ông Minh, cơ chế này được kỳ vọng tạo hiệu ứng "đòn bẩy", huy động nguồn vốn tín dụng xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo phương án đề xuất, các doanh nghiệp triển khai dự án ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng các tiêu chí về tính khả thi của dự án, hồ sơ pháp lý, hiệu quả kinh tế và năng lực công nghệ.

Đáng chú ý, chính sách ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và công nghệ chiến lược; đồng thời hướng tới các dự án có giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa đối với nền kinh tế.

Mức hỗ trợ được đề xuất bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 6%/năm, với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm.

Để kiểm chứng tính khả thi của cơ chế, Bộ KH&CN đề xuất triển khai thí điểm chính sách đối với 20 doanh nghiệp. Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9/2026, sau đó sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá để hoàn thiện và xem xét mở rộng phạm vi triển khai.

Tại Hội thảo, Bộ KH&CN tập trung lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về nhu cầu và tác động của chính sách; tiêu chí, điều kiện hỗ trợ; những rủi ro có thể phát sinh cùng phương án kiểm soát; cũng như quy trình triển khai thí điểm. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp để hoàn thiện cơ chế, bảo đảm chính sách hỗ trợ lãi suất vay được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng.