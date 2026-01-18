  • Huế ngày nay Online
Tết gắn kết yêu thương cho trẻ khuyết tật

HNN.VN - Gần 200 trẻ khuyết tật cùng nhau trải nghiệm các hoạt động vui xuân nằm trong chương trình “Tết - gắn kết yêu thương” dành cho trẻ có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

Các trẻ cùng phụ huynh tham gia trải nghiệm tại chương trình 

Chương trình do Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức sáng 18/1 tại không gian Trường Mầm non Vĩnh Ninh (62 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa).

Tại đây, các em khuyết tật cùng với phụ huynh cùng nhau tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ…

Theo ban tổ chức, chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Hòa nhập 1 với mong muốn tạo ra sân chơi giao lưu, gia tăng cơ hội trải nghiệm, hòa nhập cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

Qua đó, hỗ trợ phát triển các kỹ năng nền tảng cho trẻ, giúp trẻ cảm nhận niềm vui, sự an toàn và thành công, từ đó tăng sự tự tin và hứng thú tham gia các hoạt động cộng đồng.

N. MINH
