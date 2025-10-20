UBND TP.Huế: Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2026

Theo thông báo, Tết Âm lịch năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 Dương lịch (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với dịp lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch. UBND thành phố thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy 22/8/2026).

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức trực hợp lý, bảo đảm công việc liên tục, phục vụ tốt Nhân dân; đồng thời chủ động kế hoạch ứng trực, xử lý công việc đột xuất trong thời gian nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Các công đoàn cơ sở làm bánh tét tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tết Ất Tỵ năm 2025

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện biện pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết, lễ.

Đối với người lao động không thuộc khối hành chính, sự nghiệp, người sử dụng lao động được quyền lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh phù hợp, thông báo trước ít nhất 30 ngày; nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

UBND thành phố khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ Tết, nghỉ lễ giống công chức, viên chức hoặc thỏa thuận theo hướng có lợi hơn cho người lao động, góp phần bảo đảm quyền lợi, an sinh và tạo không khí phấn khởi trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.