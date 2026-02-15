Tết ấm giữa biển trời Tổ quốc

Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân chúc Tết qua bộ đàm

Giao thừa trên sóng

Bánh chưng dẻo thơm nóng hổi, mâm ngũ quả, mứt, kẹo ngọt ngào và hoa mai vàng như những nụ nắng. Sóng ầm ào xô lắc, khiến lắm lúc những dĩa bánh, mứt chạy vèo từ góc bàn này đến góc khác như ảo thuật. Những người lính và các phóng viên quây quần cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ, bật cười vui vẻ trước những câu pha trò hài hước. Đó là không khí chờ đón giao thừa trên tàu 263, Chi đội Kiểm ngư số 2, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện sứ mệnh đưa đoàn công tác mang tình cảm của đất liền đến các nhà giàn DK1, đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Đúng thời khắc chuyển giao thiêng liêng tiễn năm cũ, đón năm mới, những ánh mắt bất chợt trao nhau, lắng đọng biết bao cảm xúc. Tất cả phóng viên ai nấy đều chông chênh nỗi nhớ về ngôi nhà thân thuộc nơi quê nhà. Lẽ ra giây phút này, mỗi người đang cùng gia đình hân hoan sum vầy…

Nhịp lắc lư của con tàu đang luồn sóng, lách gió, tiếng ầm ào biển khơi và nụ cười bình dị của những người lính đã đón bao nhiêu cái Tết nơi đầu sóng, khiến nỗi nhớ nhà trong chúng tôi chợt trở nên nhỏ bé. Mới chiều nay, khi đến với nhà giàn DK1/15, khoảnh khắc đầu tiên đã mang đến cảm xúc khó quên. Trên “pháo đài thép” giữa biển trời, không biết từ bao giờ, cán bộ, chiến sĩ đã đứng ngóng đợi. Khi bóng dáng con tàu vừa xuất hiện, những cánh tay mạnh mẽ rối rít vẫy chào. Trên boong tàu, Thượng tá Đặng Mạnh Hùng, Trưởng đoàn công tác Vùng 2 Hải quân cùng đồng đội nước mắt nhòa trong nụ cười.

Trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, thời gian này đang là mùa gió chướng, liên tục có sóng to, gió lớn. Tàu 263 hết tiến lại lùi, nhưng khoảng cách vẫn là những cột sóng cuộn cao, trước khi đổ ập xuống, vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi lại không thể lên nhà giàn như mong đợi. Đó cũng là những trải nghiệm gian nan khi tàu 263 đến với các nhà giàn DK1/11, DK1/14, DK1/12 trong hải trình mười ngày ròng rã.

“Các đồng chí ơi!”, giọng trầm ấm của Thượng tá Đặng Mạnh Hùng vang lên từ bộ đàm, xuyên qua sóng gió, để những đồng đội cùng phóng viên gửi trao mong ước, tâm tình và những lời chúc Tết giản dị, ngân vang trên sóng. Chúng tôi thật may mắn đã được chung nhịp thở, cùng hồi hộp đến nghẹn lòng và vỡ òa hạnh phúc khi những món quà Tết mang tình cảm đất liền, theo chiếc ròng rọc vượt sóng, đến vẹn nguyên với những người lính nhà giàn.

Không phải ống kính máy ảnh mà trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực đã ghi khắc những gương mặt thân thương. Những người lính ấy, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đã bao nhiêu cái Tết cách xa cha mẹ, vợ con, để lại phía sau nhớ thương vời vợi. Một cái ôm mang hơi ấm đất liền cũng đành lỗi hẹn. Được trải nghiệm tất cả những điều ấy nơi đầu sóng, mới hiểu đến tận cùng ý nghĩa của nước mắt và nụ cười trong cái Tết thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc.

Chuyển quà Tết lên nhà giàn

Mai nở giữa trùng khơi

Đợt sóng lớn xô ngang khiến những dĩa mứt, bánh dịch chuyển trên bàn. Tiếng cười bật lên giòn tan xen lẫn bồi hồi. Thời khắc giao thừa thiêng liêng, những người lính bắt nhịp bài hát “Ngày Tết quê em”. Tất cả cùng cất tiếng hát hòa vào tiếng sóng: “Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi/ Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi/ Đàn em thơ khoe áo mới/ Chạy tung tăng khoe pháo hoa… Dù đi đâu ai cũng nhớ/ Về chung vui bên gia đình”.

Thượng tá Đặng Mạnh Hùng chia sẻ, đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân, những con tàu, những điểm đảo, những nhà giàn trên biển Việt Nam là ngôi nhà lớn. Đồng đội là người thân, cùng sát cánh đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vượt qua gian nan, hiểm nguy, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo, để những mùa xuân bình yên, đâm chồi nảy lộc và mọi nhà yên vui mỗi cái Tết sum vầy.

Khi muôn ngàn tia nắng ban mai nhẹ nhàng thức giấc, như món quà diệu kỳ đầu năm mới, sóng gió trở nên hiền hơn. Nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau, cuối trời Tổ quốc hiện ra sừng sững. Đây là địa điểm cuối cùng, lại là nơi đầu tiên và duy nhất trong hải trình gần nửa tháng trời trên biển, chúng tôi lên được nhà giàn.

Những cái ôm, cái nắm tay thật chặt. Những nụ cười lấp lánh nước. Không chỉ nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ, mà cả Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 và Thượng tá Đặng Mạnh Hùng, những người lính bản lĩnh và tinh thần thép, cũng rưng rưng bởi giây phút sum vầy vô cùng quý giá. Nghe hương Tết nồng nàn trong lòng người.

Ríu rít theo chân cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, chúng tôi ngỡ ngàng trước những vườn rau di động vươn lên màu xanh đầy sức sống giữa điều kiện thiếu đất, thiếu nước ngọt, thời tiết khắc nghiệt. Và sững sờ trước chậu hoa mai, loài hoa thể hiện cốt cách kiên cường, thanh cao, không thể thiếu trong dịp Tết, do chính tay cán bộ, chiến sĩ ươm trồng, chăm bón, đang nở vàng rực rỡ giữa muôn trùng sóng gió. Biểu tượng cho may mắn, tài lộc, thịnh vượng, hạnh phúc và sức sống mãnh liệt; chậu mai vàng rực rỡ trên pháo đài DK1, trên biển tiền tiêu, là ý chí, tình yêu của người lính dành cho cuộc sống và những mùa xuân yên bình.