Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Ảnh THÀNH ĐẠT.

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9859/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ (tại văn bản 8764/BNV-CVL ngày 1/10/2025) về phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Bộ trưởng Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn số 8764/BNV-CVL ngày 1/10/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức-viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ bảy, ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ năm tới kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp công chức-viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công chức-viên chức được nghỉ từ thứ bảy (ngày 25/1/2025) đến hết chủ nhật (ngày 2/2/2025 Dương lịch), tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức-viên chức nghỉ ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 22/8/2026). Như vậy, công chức-viên chức nghỉ lễ Quốc khánh trong năm 2026 từ thứ bảy (ngày 29/8/2026) đến hết thứ tư (ngày 2/9/2026 Dương lịch).

Như vậy, vào nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức-viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần).

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài hơn 1 ngày so với đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, khi công chức-viên chức được nghỉ 4 ngày, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025.