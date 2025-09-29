  • Huế ngày nay Online
Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 9 ngày dịp Tết Âm lịch 2026

Bộ Nội vụ cho biết vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp.

 Nhân viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo Bộ Nội vụ, qua tổng hợp ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan, 100% đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức theo hướng: Đối với công chức, viên chức, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 Dương lịch (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Như vậy, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, nghỉ ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 22/8/2026). Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026 Dương lịch. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần).

Đối với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động. Cụ thể, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau). Thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

