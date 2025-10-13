Instagram siết chặt lọc nội dung tài khoản thiếu niên

Ứng dụng Instagram được cài trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phụ trách các vấn đề công của Meta về bảo vệ trẻ em, bà Capucine Tuffier, cho biết mục đích của việc áp dụng tiêu chuẩn dán nhãn PG-13 (Phụ huynh cần cân nhắc cho trẻ dưới 13 tuổi) là nhằm "cài đặt" mức bảo vệ cao nhất cho thiếu niên. Nhãn PG-13 do Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) đưa ra từ năm 1984.

Với việc đồng bộ với tiêu chuẩn PG-13, những nội dung trên Instagram mà thiếu niên được xem sẽ tương đương với các bộ phim điện ảnh dán nhãn PG-13. Những nội dung còn lại sẽ bị lọc khỏi tài khoản người dùng như các thông tin khuyến khích chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cổ súy cho việc sử dụng rượu hoặc thuốc lá, xúi giục các hành vi có khả năng gây hại như "thử thách mạo hiểm".

Ngoài ra, Instagram cũng sẽ cung cấp cho phụ huynh tùy chọn "nội dung bị hạn chế", cho phép họ kiểm soát những nội dung muốn cho con cái xem. Từ năm sau, tùy chọn "nội dung bị hạn chế" sẽ được áp dụng cho cả các cuộc trò chuyện giữa thiếu niên với các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Instagram cho biết việc tăng cường lọc nội dung đối với các tài khoản của thiếu niên là bước đi mới nhất trong nỗ lực bảo vệ người dùng ở lứa tuổi dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, nhất là trên không gian mạng. Hiện bản cập nhật này đang được triển khai tại Australia, Anh, Canada và Mỹ.

Ngoài ra, Meta cũng có kế hoạch mở rộng áp dụng sang nhiều nước khác trong những tháng tới trong bối cảnh công ty này và nhiều nền tảng mạng xã hội khác đang chịu áp lực lớn trong việc hài hòa giữa tìm kiếm lợi nhuận với tăng cường bảo vệ sức khỏe và an toàn của người dùng, đặc biệt là trẻ em.