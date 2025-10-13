  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Instagram siết chặt lọc nội dung tài khoản thiếu niên

ClockThứ Tư, 15/10/2025 08:09
Ngày 14/10, nền tảng mạng xã hội Instagram của công ty Meta thông báo đã tăng cường lọc nội dung đối với các tài khoản thiếu niên khi đồng bộ hóa với tiêu chuẩn phân loại phim PG-13 của Mỹ.

Ngôi trường ở Pháp giúp học sinh từ bỏ mạng xã hội Tính năng chia sẻ vị trí mới của Instagram gây lo ngại về quyền riêng tưBật mí cách truy cập Facebook và Instagram không giới hạn chỉ với 1 gói cước Saymee

Ứng dụng Instagram được cài trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN 

Người phụ trách các vấn đề công của Meta về bảo vệ trẻ em, bà Capucine Tuffier, cho biết mục đích của việc áp dụng tiêu chuẩn dán nhãn PG-13 (Phụ huynh cần cân nhắc cho trẻ dưới 13 tuổi) là nhằm "cài đặt" mức bảo vệ cao nhất cho thiếu niên. Nhãn PG-13 do Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) đưa ra từ năm 1984.

Với việc đồng bộ với tiêu chuẩn PG-13, những nội dung trên Instagram mà thiếu niên được xem sẽ tương đương với các bộ phim điện ảnh dán nhãn PG-13. Những nội dung còn lại sẽ bị lọc khỏi tài khoản người dùng như các thông tin khuyến khích chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cổ súy cho việc sử dụng rượu hoặc thuốc lá, xúi giục các hành vi có khả năng gây hại như "thử thách mạo hiểm".

Ngoài ra, Instagram cũng sẽ cung cấp cho phụ huynh tùy chọn "nội dung bị hạn chế", cho phép họ kiểm soát những nội dung muốn cho con cái xem. Từ năm sau, tùy chọn "nội dung bị hạn chế" sẽ được áp dụng cho cả các cuộc trò chuyện giữa thiếu niên với các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Instagram cho biết việc tăng cường lọc nội dung đối với các tài khoản của thiếu niên là bước đi mới nhất trong nỗ lực bảo vệ người dùng ở lứa tuổi dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, nhất là trên không gian mạng. Hiện bản cập nhật này đang được triển khai tại Australia, Anh, Canada và Mỹ.

Ngoài ra, Meta cũng có kế hoạch mở rộng áp dụng sang nhiều nước khác trong những tháng tới trong bối cảnh công ty này và nhiều nền tảng mạng xã hội khác đang chịu áp lực lớn trong việc hài hòa giữa tìm kiếm lợi nhuận với tăng cường bảo vệ sức khỏe và an toàn của người dùng, đặc biệt là trẻ em.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Instagramsiết chặtlọc nội dungtài khoảnthiếu niên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Siết chặt các khoản thu đầu năm học

Năm học này, việc miễn học phí và tiền học thêm trong trường học phần nào san sẻ gánh nặng cho phụ huynh. Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn băn khoăn trước các khoản đóng góp đầu năm, dù đa số khoản thu được công khai, minh bạch và nằm trong khung quy định.

Siết chặt các khoản thu đầu năm học
Tăng tốc chuyển đổi số

Từ việc nhận lương hưu qua tài khoản, khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip đến nộp hồ sơ trực tuyến, người dân Huế đang cảm nhận rõ hơn sự tiện lợi mà chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) mang lại.

Tăng tốc chuyển đổi số
Chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt: Cá nhân thuận lợi, doanh nghiệp vướng mắc

Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC). Chủ xe có thể chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC và ePass chỉ trong vài phút, với căn cước và tài khoản ngân hàng. Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt Cá nhân thuận lợi, doanh nghiệp vướng mắc

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top