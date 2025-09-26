  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 02/10/2025 08:44

Thủ tục thay đổi hình thức và nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng người hưởng cần lưu ý

Người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng có thể thực hiện việc thay đổi phương thức và địa điểm chi trả chế độ khi có nhu cầu.

Siết chặt chế tài, bảo vệ quyền lợi người lao độngCảnh báo lừa đảo nhắm vào cán bộ hưu tríHộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp

Làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản. Ảnh: XC 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận (tiền mặt hay nhận qua tài khoản ngân hàng) hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi cơ quan BHXH nơi đang chi trả.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Có thể lựa chọn một trong ba hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH; Nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công; Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển và đăng ký nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của BHXH Việt Nam.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
lương hưutrợ cấpBHXHhằng thánglưu ý
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo lừa đảo nhắm vào cán bộ hưu trí

Việc đồng nhất CCCD với mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện được hệ thống thực hiện tự động, người tham gia BHXH không cần khai báo hay thực hiện bất kỳ thao tác nào. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu thông tin và hạn chế về công nghệ của những người cao tuổi đang nhận lương hưu, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo liên tục nhắn tin, gọi điện yêu cầu khai báo thông tin nhằm trục lợi.

Cảnh báo lừa đảo nhắm vào cán bộ hưu trí
Cơ hội tiếp cận lương hưu dễ dàng hơn

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu từ 20 xuống 15 năm theo Luật BHXH 2024 đã mở ra cơ hội tiếp cận lương hưu cho hàng nghìn lao động. Không chỉ giúp lao động rút ngắn chặng đường chờ đợi, chính sách mới còn mang lại niềm vui cho cả những người tham gia muộn, tạo điểm tựa an sinh vững chắc khi tuổi già cận kề.

Cơ hội tiếp cận lương hưu dễ dàng hơn
Điểm mới của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2025

Năm học 2025 - 2026, BHYT học sinh, sinh viên có nhiều điểm mới: Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng, quy định rõ thời hạn thẻ cho từng cấp học và đẩy mạnh ứng dụng số thay thế thẻ giấy. Những thay đổi này giúp giảm gánh nặng tài chính, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và hiện đại hóa quản lý.

Điểm mới của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2025
Từ 1/8, mã định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/8, mã định danh cá nhân hoặc căn cước công dân (CCCD) chính thức được sử dụng để thay thế mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT). Quy định mới này do BHXH Việt Nam ban hành, nhằm đồng bộ dữ liệu, tăng tính liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý.

Từ 1 8, mã định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội
Những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1/1/2026

Luật Việc làm sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trước những biến động bất khả kháng. Tuy nhiên, người lao động (NLĐ) khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTT) cũng cần lưu ý tìm hiểu thông tin về những trường hợp bị chấm dứt hưởng TCTT đã được quy định tại khoản 4, Điều 41 của Luật Việc làm năm 2025 để tự đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1 1 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top