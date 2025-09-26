Thủ tục thay đổi hình thức và nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng người hưởng cần lưu ý

Làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản. Ảnh: XC

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận (tiền mặt hay nhận qua tài khoản ngân hàng) hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi cơ quan BHXH nơi đang chi trả.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Có thể lựa chọn một trong ba hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH; Nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công; Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển và đăng ký nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của BHXH Việt Nam.