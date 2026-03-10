  • Huế ngày nay Online
Lễ tế Bà Bún - nét văn hóa truyền thống của làng bún Vân Cù

HNN.VN - Lễ tế Bà Bún chính thức diễn ra sáng 10/3 tại miếu Bà Bún (TDP Vân Cù - Nam Thanh, P. Kim Trà) trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đây là nét văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân bậc tiền nhân đã có công khai sáng và truyền nghề làm bún cho người dân nơi đây.

Tưởng nhớ, tôn vinh Tổ nghề làng bún Vân CùNhiều hoạt động tôn vinh nghề bún Vân Cù

 Thực hiện nghi thức tế lễ tại miếu Bà Bún

Làng bún Vân Cù có lịch sử hơn 500 năm hình thành, duy trì và phát triển. Góp phần tạo nên thương hiệu cho món “bún bò Huế” nức tiếng gần xa, nghề làm bún Vân Cù còn là ký ức, là một phần linh hồn của làng và là bản sắc văn hóa đặc trưng của chính người dân nơi đây.

Ông Mai Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND P. Kim Trà thông tin, ước tính mỗi ngày, làng bún Vân Cù xuất ra thị trường khoảng 30 tấn bún; trong đó, trung bình mỗi hộ sản xuất và tiêu thụ 2 tạ bún/ngày, hộ nhiều nhất lên đến 6-7 tạ/ngày. Vào những dịp lễ Tết, sản lượng bún bán ra có thể nhiều hơn gấp đôi, thậm chí gấp 3, 4 lần.  

Sở dĩ bún Vân Cù nổi tiếng, được khách hàng yêu thích là do sợi bún mịn, màu trắng trong, bề mặt bóng, khi ăn không chua mà thơm mùi bột, không bở mà cũng không dai quá. Trong quá trình sản xuất, người làm bún không dùng bất cứ chất phụ gia nào trừ muối sống để ngâm, vo gạo, nuôi bột nhằm làm sạch các tạp chất, khử khuẩn, khử chua. Đây cũng là lí do bún Vân Cù chỉ để được trong môi trường tự nhiên trong 24 giờ, nhưng cũng chính là lợi thế được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn. 

 Quảng diễn làm bún bằng dụng cụ truyền thống tại lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghề thủ công truyền thống - Nghề làm bún Vân Cù”

Với những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, năm 2014, làng nghề bún Vân Cù được công nhận là “làng nghề truyền thống” của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Ngày 10/12/2024, nghề bún Vân Cù được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ tế Bà Bún diễn ra trong 2 ngày 9 & 10/3, với các hoạt động: Việt dã, lễ hội ẩm thực và trưng bày các gian hàng nông sản địa phương, bài chòi, nghi lễ Tế Bà Bún, đua ghe trên sông Bồ.

