Sôi động giải đua ghe trên sông Bồ

Giải diễn ra trong không khí sôi động, đoàn kết

Giải quy tụ hơn 100 bạn bơi nam, nữ đến từ 6 đội đua trên địa bàn, tranh tài ở 10 độ đua, gồm: độ Cúng, độ Thái Bình và 8 độ Tiền, trong đó có 3 độ Tiền đua có bạn bơi nữ.

Sau một buổi tranh tài trong không khí đoàn kết và không kém phần sôi động, gay cấn, kết quả, giải Nhất toàn cuộc thuộc về đội ghe tổ 4; Tam thắng nam thuộc về tổ 1; Tam thắng nam - nữ thuộc về tổ 4.

Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch Hội nghề bún Vân Cù cho hay, trong khuôn khổ của Lễ tế Bà Bún năm nay, giải đua ghe truyền thống không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa – lễ hội của địa phương. Đây cũng là dịp để bà con, các đội ghe giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Kim Trà nói chung, Vân Cù – Nam Thanh nói riêng.