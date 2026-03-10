  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Sôi động giải đua ghe trên sông Bồ

ClockThứ Ba, 10/03/2026 12:14
HNN.VN - Sáng 10/3, trên sông Bồ đoạn qua TDP Vân Cù – Nam Thanh (P. Kim Trà) diễn ra giải đua ghe truyền thống - một trong những hoạt động “đinh” thuộc chuỗi sự kiện Lễ tế Bà Bún diễn ra trong 2 ngày 9 & 10/3.

Chấn chỉnh hành vi phản cảm tại các giải đua gheHàng ngàn người cổ vũ giải đua ghe phường Hương Thủy lần I - 2026

 Giải diễn ra trong không khí sôi động, đoàn kết

Giải quy tụ hơn 100 bạn bơi nam, nữ đến từ 6 đội đua trên địa bàn, tranh tài ở 10 độ đua, gồm: độ Cúng, độ Thái Bình và 8 độ Tiền, trong đó có 3 độ Tiền đua có bạn bơi nữ.

Sau một buổi tranh tài trong không khí đoàn kết và không kém phần sôi động, gay cấn, kết quả, giải Nhất toàn cuộc thuộc về đội ghe tổ 4; Tam thắng nam thuộc về tổ 1; Tam thắng nam - nữ thuộc về tổ 4. 

Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch Hội nghề bún Vân Cù cho hay, trong khuôn khổ của Lễ tế Bà Bún năm nay, giải đua ghe truyền thống không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa – lễ hội của địa phương. Đây cũng là dịp để bà con, các đội ghe giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Kim Trà nói chung, Vân Cù – Nam Thanh nói riêng.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: đua ghebà búnvân cù nam thanhkim tràlễ tế bà bún
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ tế Bà Bún - nét văn hóa truyền thống của làng bún Vân Cù

Lễ tế Bà Bún chính thức diễn ra sáng 10/3 tại miếu Bà Bún (TDP Vân Cù - Nam Thanh, P. Kim Trà) trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đây là nét văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân bậc tiền nhân đã có công khai sáng và truyền nghề làm bún cho người dân nơi đây.

Lễ tế Bà Bún - nét văn hóa truyền thống của làng bún Vân Cù
Tưởng nhớ, tôn vinh Tổ nghề làng bún Vân Cù

Lễ hội ẩm thực phường Kim Trà diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/3 tại Nhà trưng bày nông cụ Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghề làm bún Vân Cù” (tổ dân phố Vân Cù - Nam Thanh), với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.

Tưởng nhớ, tôn vinh Tổ nghề làng bún Vân Cù
Gần 300 vận động viên tham dự giải việt dã phường Kim Trà

Giải việt dã phường Kim Trà 2026 khởi tranh sáng 9/3. Đây là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao lần I của phường, vừa là hoạt động khai màn cho chuỗi sự kiện Lễ tế Bà Bún diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/3 tại địa phương này.

Gần 300 vận động viên tham dự giải việt dã phường Kim Trà
Nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng đón tết Bính Ngọ 2026

Tối 7/2, tại Công viên Kim Long, trước đình làng Kim Long, UBND phường Kim Long tổ chức lễ khai mạc chương trình “Tết Kim Long - Nơi truyền thống tỏa sáng” năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng tiêu biểu nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền, đồng thời tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất giàu truyền thống bên bờ sông Hương.

Nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng đón tết Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top