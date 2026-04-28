Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần đi đúng hướng

HNN - Sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 53/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND thành phố Huế quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, Bảo hiểm xã hội cơ sở A Lưới đã có những điểm sáng về phát triển BHXH tự nguyện.

Cán bộ BHXH cơ sở A Lưới tới tận nhà người dân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện 

Tại các hội nghị đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, những người đang nhận lương hưu hàng tháng được mời chia sẻ thực tế. Từ đó, bà con hiểu được lương hưu không chỉ là khoản thu nhập mà là sự an tâm, là điểm tựa khi tuổi già. Quyết tâm của người dân bắt nguồn từ việc chứng kiến hoàn cảnh của nhiều người ngoài 60 tuổi, có lương hưu, được chăm sóc y tế khi ốm đau, bệnh tật nên cuộc sống rất thoải mái.

Vợ chồng chị Lê Thị Sao và anh Nguyễn Hải Phúc là người dân tộc Pa Cô ở thôn Pất Đuh, xã A Lưới 2 được trưởng thôn tuyên truyền, tư vấn tham gia BHXH hơn 1 năm nay. Công việc chính của anh chị là làm nương rẫy nên tháng nào dành dụm được đôi đồng là tham gia BHXH. "Còn khỏe đi làm lo cho cuộc sống đã khó khăn, huống hồ khi về già. Vì vậy, có tiền là vợ chồng tôi đóng BHXH để sau này được hưởng lương hưu. Thỉnh thoảng có tháng kẹt quá cũng cố vay mượn tạm để đóng, tháng sau lại dồn tiền trả. Lo cho tương lai nên hai vợ chồng cố gắng làm thêm chút”, chị Sao tâm sự.

Thực tế cho thấy, không có lương hưu khiến nhiều người cao tuổi rơi vào cảnh túng thiếu và phụ thuộc. Trong bối cảnh già hóa dân số đang là thách thức lớn, việc Nhà nước tăng mức hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện đã mở rộng quyền lợi cho người dân, không chỉ giảm gánh nặng vật chất mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hiện người tham gia BHXH tự nguyện là đồng bào dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, ngân sách thành phố Huế hỗ trợ thêm 10% theo mức chuẩn nghèo nông thôn. Đây là cơ hội để thu hút đông đảo đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới.

Không chỉ tập trung phát triển người mới, BHXH cơ sở A Lưới còn chú trọng vận động những trường hợp có ý định hưởng BHXH một lần tiếp tục duy trì quá trình tham gia nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài khi về già. Việc tư vấn, giải thích thấu đáo đã giúp nhiều người thay đổi nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa của lương hưu và chính sách an sinh bền vững.

Ông Võ Đại Quang, Giám đốc BHXH cơ sở A Lưới cho biết, thu nhập bình quân đầu người thấp, cùng với điều kiện địa lý và phương tiện thông tin còn hạn chế khiến nhiều người dân chưa hiểu hết giá trị, lợi ích mà BHXH tự nguyện mang lại. Từ thực tế đó, cán bộ BHXH xác định muốn thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước thì phải hiểu dân, gần dân, tạo được niềm tin với người dân.

BHXH cơ sở A Lưới phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, phát triển người tham gia xác định rõ nhóm đối tượng tiềm năng, vận dụng các hình thức truyền thông linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức đối thoại, bám làng, bám bản để đẩy mạnh phát triển đối tượng, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc nhằm đưa chính sách an sinh đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiểu rõ đặc điểm dân cư và trình độ dân trí, BHXH cơ sở A Lưới chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở. Bên cạnh việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, các đợt ra quân theo nhóm nhỏ cũng được đội ngũ cán bộ và nhân viên thu tích cực triển khai. Uy tín của già làng, trưởng bản được tận dụng khi trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích, giúp bà con hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tích cực tham gia.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG
Quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 216/TB-VPCP ngày 26/4/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026.

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển mạnh, bền vững

Trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố Huế theo định hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Thông qua sự hỗ trợ, kết nối và định hướng của Liên minh HTX thành phố, nhiều mô hình HTX tổ chức sản xuất, kinh doanh đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và người dân, tạo việc làm ổn định và lan tỏa giá trị truyền thống của địa phương.

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục

Trong bối cảnh đổi mới đòi hỏi những đột phá về phát triển giáo dục, việc nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế hệ thống giáo dục là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Sở hữu trí tuệ - động lực phát triển trong thời đại số

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) là dịp để tôn vinh vai trò của sáng tạo, đổi mới và hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2026, trong bối cảnh chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ không chỉ là công cụ pháp lý mà còn trở thành nền tảng quan trọng giúp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định tên tuổi.

Sinh viên làm thêm và điều cần biết về đóng bảo hiểm y tế

Chuyện sinh viên vừa học, vừa làm thêm đã trở thành phổ biến. Điều mà nhiều sinh viên đi làm thêm bán thời gian băn khoăn là, đã mua bảo hiểm y tế (BHYT) tại trường nhưng lại bị công ty yêu cầu truy thu tiền BHYT, kèm theo cảnh báo "không đóng sẽ không trả lương".

