Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần đi đúng hướng

Cán bộ BHXH cơ sở A Lưới tới tận nhà người dân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Tại các hội nghị đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, những người đang nhận lương hưu hàng tháng được mời chia sẻ thực tế. Từ đó, bà con hiểu được lương hưu không chỉ là khoản thu nhập mà là sự an tâm, là điểm tựa khi tuổi già. Quyết tâm của người dân bắt nguồn từ việc chứng kiến hoàn cảnh của nhiều người ngoài 60 tuổi, có lương hưu, được chăm sóc y tế khi ốm đau, bệnh tật nên cuộc sống rất thoải mái.

Vợ chồng chị Lê Thị Sao và anh Nguyễn Hải Phúc là người dân tộc Pa Cô ở thôn Pất Đuh, xã A Lưới 2 được trưởng thôn tuyên truyền, tư vấn tham gia BHXH hơn 1 năm nay. Công việc chính của anh chị là làm nương rẫy nên tháng nào dành dụm được đôi đồng là tham gia BHXH. "Còn khỏe đi làm lo cho cuộc sống đã khó khăn, huống hồ khi về già. Vì vậy, có tiền là vợ chồng tôi đóng BHXH để sau này được hưởng lương hưu. Thỉnh thoảng có tháng kẹt quá cũng cố vay mượn tạm để đóng, tháng sau lại dồn tiền trả. Lo cho tương lai nên hai vợ chồng cố gắng làm thêm chút”, chị Sao tâm sự.

Thực tế cho thấy, không có lương hưu khiến nhiều người cao tuổi rơi vào cảnh túng thiếu và phụ thuộc. Trong bối cảnh già hóa dân số đang là thách thức lớn, việc Nhà nước tăng mức hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện đã mở rộng quyền lợi cho người dân, không chỉ giảm gánh nặng vật chất mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hiện người tham gia BHXH tự nguyện là đồng bào dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, ngân sách thành phố Huế hỗ trợ thêm 10% theo mức chuẩn nghèo nông thôn. Đây là cơ hội để thu hút đông đảo đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới.

Không chỉ tập trung phát triển người mới, BHXH cơ sở A Lưới còn chú trọng vận động những trường hợp có ý định hưởng BHXH một lần tiếp tục duy trì quá trình tham gia nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài khi về già. Việc tư vấn, giải thích thấu đáo đã giúp nhiều người thay đổi nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa của lương hưu và chính sách an sinh bền vững.

Ông Võ Đại Quang, Giám đốc BHXH cơ sở A Lưới cho biết, thu nhập bình quân đầu người thấp, cùng với điều kiện địa lý và phương tiện thông tin còn hạn chế khiến nhiều người dân chưa hiểu hết giá trị, lợi ích mà BHXH tự nguyện mang lại. Từ thực tế đó, cán bộ BHXH xác định muốn thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước thì phải hiểu dân, gần dân, tạo được niềm tin với người dân.

BHXH cơ sở A Lưới phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, phát triển người tham gia xác định rõ nhóm đối tượng tiềm năng, vận dụng các hình thức truyền thông linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức đối thoại, bám làng, bám bản để đẩy mạnh phát triển đối tượng, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc nhằm đưa chính sách an sinh đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiểu rõ đặc điểm dân cư và trình độ dân trí, BHXH cơ sở A Lưới chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở. Bên cạnh việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, các đợt ra quân theo nhóm nhỏ cũng được đội ngũ cán bộ và nhân viên thu tích cực triển khai. Uy tín của già làng, trưởng bản được tận dụng khi trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích, giúp bà con hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tích cực tham gia.