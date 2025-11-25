  • Huế ngày nay Online
Phú Thọ trao 5 tỷ đồng hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Ngày 25/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ trao tặng kinh phí của tỉnh Phú Thọ nhằm hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Phú Thọ hỗ trợ Huế 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố 

Trong số các địa phương nhận hỗ trợ, TP. Huế được Phú Thọ dành tặng 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ khiến 91 người chết, 11 người mất tích; hơn 1.300 nhà sập, hư hỏng và hơn 200.000 nhà bị ngập. Hệ thống giao thông nhiều nơi tê liệt, đời sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Trương Quốc Huy chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang gánh chịu. Ông Huy khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc và việc hỗ trợ lần này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ đối với các địa phương gặp khó khăn.

Cùng với Huế, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng trao 5 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai; các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị được hỗ trợ 3 tỷ đồng. Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trao thêm 200 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt các địa phương nhận hỗ trợ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt bày tỏ cảm ơn sự chia sẻ kịp thời của Phú Thọ, đồng thời khẳng định nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến đúng đối tượng, hỗ trợ người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Lê Thọ
