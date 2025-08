Tuổi trẻ Công an thành phố tiên phong chuyển đổi số

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố tặng hoa chúc mừng ra mắt công trình số hóa Phòng truyền thống bằng công nghệ VR360

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những kết quả nổi bật Công an thành phố đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua như: Hạ tầng số được đầu tư, các nền tảng công nghệ được ứng dụng sâu rộng; cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác Công an được đẩy mạnh áp dụng; dịch vụ công trực tuyến được triển khai hiệu quả, dần trở nên thân thiện với người dân; an toàn thông tin, an ninh mạng được tăng cường; nguồn lực tài chính và nhân lực cho chuyển đổi số ngày càng được quan tâm đầu tư…

Những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Công an thành phố. Đặc biệt, phát huy vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ, Ban Thanh niên Công an thành phố đã ra mắt công trình số hóa Phòng truyền thống bằng công nghệ VR360, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu trong thời gian tới, toàn thể đoàn viên, thanh niên Công an thành phố tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên, mạnh dạn đảm nhận những việc mới, việc khó; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, AI, Big data, công nghệ số vào các lĩnh vực nghiệp vụ, cải cách hành chính, công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyển đổi số; tăng cường tổ chức các sân chơi, cuộc thi, hoạt động thực hành về chuyển đổi số, an toàn thông tin, công dân số, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác Công an.