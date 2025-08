Chuyển đổi số trong truyền thông dân số

Tuổi trẻ Công an thành phố tiên phong chuyển đổi số

Chiều 1/8, Ban Thanh niên Công an TP. Huế tổ chức Hội nghị chuyên đề "Thanh niên Công an thành phố tiên phong trong chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự".