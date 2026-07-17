Xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Phú Lộc.

Niềm vui có nhà mới

Tại lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết do UBMTTQ Việt Nam xã Phú Lộc tổ chức, gia đình ông Võ Văn Thương, trú tại thôn Gia Lương, không giấu được xúc động khi nỗi lo về chỗ ở suốt bao năm nay được trút bỏ.

Vợ chồng ông Thương thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai người không có con, sức khỏe yếu, chủ yếu làm thuê để mưu sinh. Vợ chồng ông sống trong căn nhà do cha mẹ để lại, nay căn nhà đã xuống cấp.

Sau khảo sát, được nhận hỗ trợ, cuối tháng 7/2026, ngôi nhà mới của gia đình ông Thương được khởi công. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phú Lộc cho biết, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ gia đình ông Thương 90 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế. Phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng, cùng với sự hỗ trợ của anh em họ hàng, bà con xóm giềng và các lực lượng tại địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức và người dân đã góp thêm kinh phí, vật liệu cũng như ngày công lao động, giúp ngôi nhà sớm hoàn thành.

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam xã Phú Lộc đã tổ chức khởi công thêm hai nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, các nguồn lực xã hội hóa tiếp tục được huy động để bổ sung kinh phí, giúp những ngôi nhà được xây dựng khang trang, vững chắc.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, trong năm 2026 có 4 ngôi nhà Đại đoàn kết được xây mới và 4 ngôi nhà được sửa chữa. Ông Lê Công Pháp, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ, mỗi ngôi nhà được xây mới hoặc sửa chữa không chỉ giúp các hộ khó khăn ổn định chỗ ở mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm lao động, sản xuất. “Có an cư thì mới lạc nghiệp. Khi có một mái nhà an toàn, các gia đình sẽ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”, ông Pháp khẳng định.

Góp nguồn lực, dựng xây mái ấm

Tại một số xã phía nam thành phố, việc huy động các nguồn lực để xây dựng nhà Đại đoàn kết đang được triển khai khá hiệu quả. Nguồn lực hỗ trợ đến từ hội đồng hương, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, họ hàng và bà con xóm giềng.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phú Lộc Trần Văn Nam, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để giúp đỡ các gia đình khó khăn, trong đó có việc xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ngay từ cấp thôn, các chi bộ, trưởng thôn cũng tích cực vận động người dân đóng góp theo phương châm người góp của, người góp công. Ngoài nguồn hỗ trợ của UBMTTQ Việt Nam thành phố và xã cùng một phần kinh phí đối ứng của gia đình, tổng kinh phí xây dựng một số căn nhà lên khoảng 180 - 230 triệu đồng.

Trung tá Hồ Văn Hới, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Hiền chia sẻ, trong năm 2026, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà cho người dân tại hai xã Phú Lộc và Vinh Lộc. Từ những công việc nặng như đào móng đến các hạng mục khác trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều tích cực góp sức.

Cùng với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, nhiều cá nhân tại địa phương cũng tự nguyện kết nối, vận động thêm nguồn lực để hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Bà Hoàng Thị Mai Hương, giáo viên một trường học tại xã Lộc An cho hay, mới đây, UBMTTQ Việt Nam xã Lộc An đã khởi công sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 6 gia đình trên địa bàn. Từ nguồn lực vận động các nhà tài trợ, bà cũng gửi tặng 6 phần quà đến các gia đình. “Giá trị những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần chung tay của cộng đồng. Tôi mong các gia đình có thêm niềm vui, động lực trong những ngày đầu đón nhận mái ấm mới”, bà Hương nói.

Không chỉ giúp các gia đình nghèo có nơi ở an toàn, những mái ấm Đại đoàn kết còn lan tỏa tình người, củng cố tình làng nghĩa xóm và tiếp thêm động lực để người dân yên tâm lao động, vươn lên ổn định cuộc sống.