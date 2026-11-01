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ClockThứ Ba, 03/11/2026 09:34

Công nghệ hỗ trợ giữ trật tự đô thị

HNN - Camera giám sát và hệ thống loa cảnh báo đang được phường Thuận Hóa đưa vào hỗ trợ quản lý địa bàn. Qua đó đã phát hiện vi phạm, điều phối lực lượng xử lý, nhất là tại những tuyến đường thường xuyên có đông người và phương tiện qua lại.

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Khu vực vỉa hè trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế đã thông thoáng hơn. 

Giám sát từ xa

Trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế trên đường Trần Cao Vân, người và phương tiện qua lại đông đúc. Tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định hoặc hàng quán lấn ra vỉa hè, gây cản trở giao thông thường xuyên xảy ra. Thời gian gần đây, tình trạng này đã được chấn chỉnh. Nhờ đó, vỉa hè thông thoáng hơn, các trường hợp vi phạm cũng đã được kiểm tra, nhắc nhở, xử lý.

Một trong những giải pháp được phường Thuận Hóa triển khai là sử dụng hệ thống camera để theo dõi địa bàn. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng có thể xác định vị trí, thời điểm để kiểm tra, xử lý. Theo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa, toàn phường hiện có 190 camera được kết nối, theo dõi trên phần mềm Hue-S. Hệ thống camera được lắp đặt tại các khu vực đông dân cư, đông phương tiện và thường xảy ra vi phạm về an ninh trật tự, trật tự đô thị.

Bà Trần Thị Quỳnh Như (tổ dân phố 19, phường Thuận Hóa) cho rằng: “Nhờ có camera giám sát, lực lượng chức năng nắm bắt tình hình rất nhanh và xử lý rất kịp thời. Từ đó, người dân, hộ kinh doanh cũng ý thức hơn khi buôn bán, dừng đỗ để không làm ảnh hưởng đến không gian công cộng”.

Bên cạnh giám sát bằng camera, phường Thuận Hóa còn bố trí 9 cụm loa cảnh báo tại các khu vực thường phát sinh vi phạm như cổng cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, cổng Trường Đại học Y - Dược Huế, phía sau chợ An Cựu, chợ Trường An, khu vực đường Chế Lan Viên - Trần Anh Tông. Hệ thống loa phát thông báo, nhắc nhở các trường hợp dừng, đỗ sai quy định, buôn bán lấn chiếm vỉa hè hoặc gây cản trở giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Anh Trần Thanh Vân (tổ dân phố 6, phường Thuận Hóa) chia sẻ: “Việc phường bố trí loa cảnh báo và thường xuyên nhắc nhở giúp người dân chú ý hơn, nhất là khi dừng, đỗ phương tiện hoặc buôn bán. Những lời nhắc được phát ngay tại khu vực giúp người dân biết mình đang vi phạm để chủ động di chuyển, sắp xếp lại hàng hóa, phương tiện, tránh gây cản trở giao thông”.

Hạn chế tái diễn vi phạm

Thuận Hóa là địa bàn trung tâm TP. Huế, tập trung nhiều bệnh viện, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Lượng người, phương tiện qua lại đông, tạo áp lực lớn lên giao thông đô thị; đồng thời, dẫn đến tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ sai quy định.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phường Thuận Hóa đã xử lý gần 1.130 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, hơn 500 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Ông Dương Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa cho biết, hệ thống camera kết nối trên Hue-S giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để và tránh tình trạng “đâu lại vào đó”, phường vẫn duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý trực tiếp tại hiện trường song song với việc phát loa nhắc nhở.

Theo bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân và hộ kinh doanh cần tự giác chấp hành quy định của pháp luật, giữ gìn trật tự đô thị. “Phường sẽ tiếp tục theo dõi, nhắc nhở tại những khu vực dễ tái diễn vi phạm, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm sau xử lý”, bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Phương Thảo
 Từ khóa:
công nghệhỗ trợgiữ trật tự đô thị
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