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Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo xã A Lưới 5

HNN.VN - Chiều 3/11, tại trụ sở UBND xã A Lưới 5, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức trao hỗ trợ sinh kế cho 20 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ tài trợ.

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Từ nguồn hỗ trợ, người dân có thêm điều kiện phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang Hải. 

Mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình là 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí này giúp các hộ có thêm điều kiện mua con giống, thức ăn chăn nuôi và các vật tư cần thiết phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố, hoạt động hỗ trợ sinh kế hướng đến tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống bằng chính khả năng lao động và nguồn lực tại chỗ. Trên cơ sở nhu cầu, điều kiện của từng hộ, nguồn kinh phí được sử dụng để mua con giống, thức ăn chăn nuôi và các vật tư cần thiết, ưu tiên những mô hình phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của địa phương. Qua đó, giúp bà con phát huy kinh nghiệm sẵn có, chủ động phát triển sản xuất, tạo thêm thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.

Đây là hoạt động thuộc chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2031. Thời gian tới, trong khuôn khổ chương trình phối hợp, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ 100 suất quà Tết và xây dựng 1 căn nhà Chữ thập đỏ dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã A Lưới 5.

Tin: Mai Huế
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