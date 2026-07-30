Những mái ấm Đại đoàn kết

Nhà ông Huỳnh Đức Huy được xây dựng kiên cố.

Niềm vui nhà mới

Cuối tháng 8 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Huỳnh Đức Huy, hộ nghèo tại tổ dân phố Thủy Dương 3.

Ông Huy mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe không ổn định, không có khả năng lao động. Nhiều năm qua, ông Huy cùng mẹ và con gái 8 tuổi sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp, nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại.

Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan vận động, hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà có diện tích gần 60m² hoàn thành, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ; nền lát gạch, tường xây, mái lợp tôn, kết cấu nhà cấp 4. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 230 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy hỗ trợ 30 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình tích góp và người thân hỗ trợ.

Ngày nhận nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các thành viên trong gia đình. Với họ, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng.

Ông Huỳnh Đức Huy chia sẻ: “Đây thật sự là ngôi nhà mà bấy lâu gia đình tôi mơ ước nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Có được ngôi nhà trước mùa mưa bão giúp gia đình tôi có nơi ở kiên cố, an toàn, yên tâm sinh sống; đồng thời có thêm động lực để vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống”.

Cùng với gia đình ông Huy, bà Nguyễn Thị Kiều Vân ở tổ dân phố Thủy Phương 6 cũng là một trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự xây dựng một căn nhà kiên cố.

Từ nguồn hỗ trợ của các cấp, sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng, gia đình bà Vân có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí 138 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”; đồng thời vận động doanh nghiệp hỗ trợ thêm 8 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Bà Vân tâm sự: “Có được ngôi nhà kiên cố, gia đình tôi thật sự yên tâm trong mùa mưa bão, ổn định cuộc sống và có thêm động lực làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Tại buổi trao nhà, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phường, các đoàn thể và tổ dân phố còn trao tặng một số đồ dùng thiết yếu, giúp gia đình có thêm điều kiện sinh hoạt trong ngôi nhà mới”.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng, trong quá trình triển khai, các tổ chức, đoàn thể và khu dân cư còn vận động thêm ngày công, vật liệu và các vật dụng thiết yếu để giúp các gia đình giảm bớt chi phí. Sự hỗ trợ từ nhiều phía tạo nên nguồn lực tổng hợp, thể hiện tinh thần “ai có công góp công, ai có của góp của”, cùng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Huy động nhiều nguồn lực

Bà Ngô Thị Lài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy cho biết, chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo bà Lài, để việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và ban công tác mặt trận ở các tổ dân phố thường xuyên rà soát hoàn cảnh, điều kiện nhà ở của từng hộ. Qua đó xác định những trường hợp thực sự khó khăn, có nhu cầu cấp thiết về nhà ở để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ cấp trên, phường Thanh Thủy đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân cùng chung tay. Nguồn lực huy động khá đa dạng, từ kinh phí, vật liệu xây dựng, trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt đến ngày công lao động.

Việc huy động nguồn lực được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Qua đó, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết ngày càng lan tỏa, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa tình trong khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, phường Thanh Thủy đã xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ cấp trên khoảng 250 triệu đồng; phần còn lại là nguồn đối ứng của các gia đình cùng sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân bằng tiền, vật liệu và ngày công.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy tiếp tục rà soát các hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở, xác định đúng đối tượng, nhu cầu và mức hỗ trợ. Đồng thời, phường sẽ đổi mới phương thức vận động, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực. Từ nay đến cuối năm, phường phấn đấu khởi công thêm từ 1 đến 2 nhà Đại đoàn kết.