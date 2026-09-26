Lan tỏa hình ảnh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ, đóng góp có trách nhiệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Ottawa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Diễn ra trong bối cảnh thế giới trải qua những biến chuyển nhanh chóng, mang tính thời đại, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đi thông điệp về sự kiên định của Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Chuyến thăm đã để lại dấu ấn sâu sắc khi mở ra giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng và thực chất trong quan hệ song phương giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Canada; góp phần lan tỏa tới bạn bè quốc tế hình ảnh một dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Thông qua chuyến công tác với các hoạt động hiệu quả, phong phú, Việt Nam tăng cường kết nối và huy động các nguồn lực quý báu, mở rộng không gian phát triển cho đất nước.

Cùng với 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng đại diện các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 - diễn đàn quan trọng để lãnh đạo các nước cùng chia sẻ tầm nhìn và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề ra bốn định hướng lớn nhằm xây dựng một thế giới nơi cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học-công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới. Bài phát biểu nhận được sự đánh giá cao từ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả quốc tế, khi phát đi thông điệp về hòa bình và hợp tác từ một dân tộc đã trải qua những năm tháng đấu tranh gian khổ để giành được độc lập và tự do, thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình.

Những cuộc gặp, làm việc tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thúc đẩy xu thế phát triển tích cực của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hình mẫu về nỗ lực hàn gắn, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai trong quan hệ quốc tế. Quyết tâm giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ sau mối quan hệ song phương tốt đẹp đã được thể hiện đậm nét qua bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Theo đó, trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới vẫn còn xung đột, chia rẽ và thiếu lòng tin, câu chuyện về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cho thấy hàn gắn là một quá trình lâu dài nhưng hoàn toàn có thể thành công khi có thiện chí, trách nhiệm và sự kiên trì. Việt Nam khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, trong đó xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Tại các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo hai bên đều nhận thấy, tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ rất rộng mở, nhất là về kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chung tay mang đến những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực, tạo nền tảng để hai nước tiến những bước xa và vững chắc hơn trên chặng đường sắp tới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Canada từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã tạo mốc son trong lịch sử quan hệ song phương. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên mức Đối tác chiến lược, mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Tuyên bố chung khẳng định, lãnh đạo hai nước nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột. Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.

Tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo, giới học giả, giới doanh nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt Nam ở đây. Bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra những phương hướng lớn để hai nước phối hợp hiệu quả hơn trong khuôn khổ hợp tác mới. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai bên có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đây là nền tảng để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.

Thông điệp về việc Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất quán thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các nguồn lực ở trong và ngoài nước cũng được truyền tải đậm nét qua chuyến công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada vào thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè; chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước.

Với hàng loạt kết quả phong phú và thiết thực, chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tô đậm hình ảnh một Việt Nam năng động, đang vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Khát vọng phát triển của mỗi nước đang đặt ra trách nhiệm về thúc đẩy hợp tác quốc tế. Chuyến công tác đã góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, qua đó kết nối nguồn lực phục vụ tương lai của Việt Nam và các nước.

https://nhandan.vn/lan-toa-hinh-anh-viet-nam-hoi-nhap-manh-me-dong-gop-co-trach-nhiem-post991308.html