Học nghề ngắn hạn, làm sớm - sống vững

HNN - Vài năm trở lại đây, học nghề ngắn hạn đang trở thành sự lựa chọn của nhiều lao động trẻ, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Khi thị trường việc làm thay đổi từng ngày, nhiều người nhận ra: học một nghề thực tế, ra làm sớm, có thu nhập ổn định cũng là một cách để tự mình làm chủ cuộc sống.

 Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế thực hành chế biến món ăn. Ảnh: Hữu Phúc

Tôi gặp chị Trần Lan Anh, quê ở Phú Lộc, tại sàn giao dịch việc làm trong buổi đăng ký khóa học pha chế. Tốt nghiệp đại học đã nhiều năm nhưng chưa tìm được việc ổn định, chị Lan quyết định học thêm nghề để mở quán nước nhỏ. “Mình muốn có công việc để tự lo, không phải phụ thuộc. Học nghề coi như bắt đầu lại, nhưng là bắt đầu cho chính mình”, chị nói.

Không chỉ Lan Anh, nhiều bạn trẻ giờ đây cũng chọn con đường học nghề ngắn hạn. Họ muốn tiết kiệm thời gian, chi phí và nhanh chóng ra nghề. Có người học để thử sức, có người xem đó là bước đệm khởi nghiệp. Dù mục tiêu khác nhau, nhưng điểm chung là họ muốn có kỹ năng thật để sớm tự lập tài chính.

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đào tạo hơn 350 học viên ở các nghề như nấu ăn, pha chế. Học phí khoảng 3,5 triệu đồng cho một khóa học, chỉ sau ba tháng là có thể ra nghề. Nếu ai chưa tìm được việc làm, Trung tâm đều hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay”.

Ông Thông chia sẻ thêm, các khóa học được thiết kế thiên về thực hành, giúp học viên dễ hòa nhập với công việc ngay sau khi ra trường. “Nhiều em học xong không chỉ có việc làm mà còn đủ tự tin để mở quán riêng, tạo việc cho người khác”, ông nói.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Nương cho rằng: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần người có tay nghề thật. Chúng tôi ưu tiên người làm được việc, chứ không nhất thiết phải có bằng đại học”.

Thực tế cho thấy, không ít sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn loay hoay tìm việc phù hợp, trong khi nhiều cơ sở sản xuất - dịch vụ lại thiếu lao động kỹ thuật. Việc người trẻ chuyển hướng từ quan niệm “phải học đại học mới thành công” sang “học nghề để có việc làm thật” là tín hiệu tích cực cho thấy xã hội đang dần thay đổi cách nhìn về giá trị của lao động kỹ năng.

Không chỉ ở thành phố, làn sóng học nghề còn lan về vùng quê. Nhiều lao động trẻ rời ruộng đồng, tìm đến trung tâm dạy nghề để học may, sửa xe, làm tóc, điện dân dụng hay chế biến thực phẩm - những nghề gần gũi, dễ kiếm sống. Chị Lê Thị Hòa, 35 tuổi ở phường Thủy Thanh kể: “Trước đây tôi chỉ làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Học nghề may 3 tháng, tôi được nhận vào xưởng, lương gần 8 triệu đồng một tháng. Giờ tôi còn nhận hàng về làm thêm tại nhà”.

Những câu chuyện như của chị Hòa ngày càng nhiều. Học nghề ngắn hạn đang mở ra con đường mới cho lao động nông thôn, giúp họ chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập và từng bước thay đổi nếp nghĩ “chỉ biết làm ruộng”. Đây cũng là hướng đi thiết thực để phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Theo thống kê từ các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các ngành dịch vụ, ẩm thực và chăm sóc cá nhân hiện thu hút nhiều học viên nhất. Các nghề như nấu ăn, pha chế, làm bánh, cắt tóc - gội đầu, spa, chăm sóc da, sửa chữa điện - điện tử, cơ khí, hàn, may công nghiệp và lái xe luôn “cháy chỗ” mỗi đợt tuyển sinh.

Đặc biệt, các lớp pha chế, nấu ăn, làm bánh luôn “hot”, vì chỉ cần học vài tháng là có thể đi làm ngay hoặc tự mở quán nhỏ. Trong khi đó, nghề sửa chữa xe máy, điện lạnh, điện dân dụng lại được nhiều lao động nam ở nông thôn lựa chọn - họ muốn có nghề để tự lập, không phải đi làm xa. Từ những con số và câu chuyện thật, có thể thấy đào tạo nghề ngắn hạn đang bắt đúng nhu cầu thị trường, giúp người học có kỹ năng thực, dễ kiếm việc và tự tin hơn trong cuộc sống.

Giữa bối cảnh cạnh tranh việc làm gay gắt, học nghề ngắn hạn không chỉ là xu hướng, mà là một lựa chọn phù hợp. Học nhanh để làm sớm, làm sớm để ổn định - có kỹ năng thật để tạo giá trị thật. Đó là cách người lao động hôm nay chủ động nắm lấy tương lai của chính mình.

An Nhiên
