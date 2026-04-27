Thứ Tư, 29/04/2026 12:42 (GMT+7)
Lãnh đạo thành phố:
Thăm, tặng quà người có công tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công
HNN.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4, thừa ủy quyền, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã đến thăm, tặng quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cho các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thành phố Huế.
|
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà người có công tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thành phố Huế
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh và đối tượng chính sách; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng thời, lãnh đạo thành phố đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công ngày càng tốt hơn.
Các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tin, ảnh: Hoài Văn