Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà người có công tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thành phố Huế

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh và đối tượng chính sách; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công ngày càng tốt hơn.

Các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.