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ClockThứ Năm, 30/07/2026 09:36

Chăm lo đời sống mọi mặt cho người có công và hộ nghèo

HNN - Việc huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình cải thiện chỗ ở, hỗ trợ sinh kế, phát triển các mô hình kinh tế, việc chăm lo đời sống về mọi mặt cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo… luôn được Ủy ban MTTQVN xã Phú Hồ, thành phố Huế đặc biệt quan tâm.

Vì cuộc sống ấm no, đủ đầy của người dânTrao kinh phí hỗ trợ xây dựng 18 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết

UBMTTQVN xã Phú Hồ hỗ trợ 27 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà ở. 

Niềm vui

Dẫn chúng tôi đến thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ - ông Châu Đức Hoàng thông tin: “Hiện nay, toàn xã không còn gia đình thương binh, liệt sĩ nào phải ở nhà tạm bợ, hơn 90% gia đình chính sách có mức sống trên trung bình trở lên”.

Bà Bùi Thị Ánh, 77 tuổi, ở thôn Tây Hồ (xã Phú Hồ) là con liệt sĩ có hoàn cảnh neo đơn, già yếu, từ trước đến nay sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Do chỉ dựa vào số tiền trợ cấp hằng tháng để trang trải cuộc sống, nên bà Ánh không biết bám víu vào đâu để hiện thực hóa ước mơ xây dựng một căn nhà mới.

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ đã hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng căn nhà mới cho bà Ánh. Cùng với sự đóng góp của người thân trong gia tộc và các đoàn thể địa phương, căn nhà mới khang trang dành cho bà Ánh đã hoàn thành với kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Ánh rưng rưng: “Căn nhà này là mơ ước đời người của tôi, nay đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể địa phương hỗ trợ xây mới. Tôi rất biết ơn các ban, ngành, đoàn thể…”.

Đến thăm căn nhà đang thi công cho ông Lê Quang Ấy, người thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đồng Di. Ông Châu Đức Hoàng phấn khởi chia sẻ: Từ nguồn hỗ trợ “Nhà Đại đoàn kết” của Mặt trận thành phố với kinh phí 60 triệu đồng, Mặt trận và các đoàn thể xã tiếp tục vận động các nguồn lực, cùng với sự đóng góp của gia đình, dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Đi vào chiều sâu

Ông Châu Đức Hoàng cho biết, 7 tháng đầu năm nay, mặt trận xã đã vận động hỗ trợ xây dựng mới và đang khởi công tổng cộng 5 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ khắc phục bão lụt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ 27 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 810 triệu đồng, góp phần cải thiện chỗ ở cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn.

Cùng với hoạt động hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, chương trình hỗ trợ bò, heo, gà giống và thức ăn chăn nuôi cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã cũng phát huy hiệu quả. Trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ đã hỗ trợ cho hơn 60 hộ gia đình phát triển sinh kế, với tổng kinh phí 425 triệu đồng. “Trước khi nhận bò giống sinh sản, bà con được tập huấn quy trình nuôi, chăm sóc, ủ rơm làm thức ăn để bò phát triển tốt. Việc hỗ trợ sinh kế rất phù hợp với điều kiện lao động của bà con, tạo thêm nguồn thu nhập nhằm giúp chúng tôi thoát nghèo bền vững”, bà Lê Thị Mãi ở thôn Diên Đại, hộ được hưởng lợi chia sẻ.

Cũng theo ông Châu Đức Hoàng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Để phong trào đi vào chiều sâu, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng điển hình tiên tiến. Cùng với đó, sẽ phát động phong trào các cơ quan, địa phương, đơn vị đảm trách các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, trích tiền lương quyên góp ủng hộ các em học sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo nhằm góp phần giúp cho cuộc sống của các hộ dân ngày càng được cải thiện hơn.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ
 Từ khóa:
chăm lođời sốngmọi mặtngười có cônghộ nghèo
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