  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/04/2026 13:57

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà người có công và hộ khó khăn tại Huế

HNN.VN - Trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), sáng 27/4, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Huế.

 Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Khoa Điềm

Cùng đi có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Về phía TP. Huế, có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Trước khi đến thăm các gia đình chính sách, đoàn công tác đã đến thăm, chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

Tại đây, đồng chí Trịnh Văn Quyết vui mừng thông tin những kết quả nổi bật mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó các địa phương cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tránh chồng chéo, trùng lặp. Cùng với đó, việc lập quy hoạch các tỉnh, thành phố phải bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn đồng chí Nguyễn Khoa Điềm tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm và tặng quà ông Lê Thoàn

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hai gia đình chính sách tại phường Vỹ Dạ, gồm bà Phan Thị Tịnh (vợ liệt sĩ) và ông Lê Thoàn (thương binh 4/4). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tại hội trường UBND phường Mỹ Thượng, đoàn công tác đã trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động; mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần hỏi thăm bà Phan Thị Tịnh  

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, 51 năm đã trôi qua, song ký ức hào hùng về mùa Xuân đại thắng 1975 vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong thắng lợi vĩ đại ấy, Huế tự hào là một trong những địa phương được giải phóng sớm - ngày 26/3/1975, góp phần quan trọng để đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Đó là kết tinh của truyền thống cách mạng “tấn công - nổi dậy - anh dũng - kiên cường” của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) qua nhiều thế hệ.

Từ Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế trong tiến trình mở cõi đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mảnh đất này đã chứng kiến và đóng góp biết bao xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Những địa danh như cửa Thuận An, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông… mãi là những trang sử vẻ vang, được Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động khi được trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách; khẳng định những tấm gương hy sinh, cống hiến ấy là mạch nguồn sức mạnh tinh thần, là tài sản vô giá của dân tộc.

Nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố Huế tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; không để sót, không để lọt đối tượng; đặc biệt quan tâm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, người có công cao tuổi; phấn đấu để mọi gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư. Sự quan tâm cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, không chỉ trong các dịp lễ, kỷ niệm.

 Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà đến công nhân, người lao động

Những phần quà được trao tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bác, các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, an vui bên con cháu; tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản thông minh, giàu bản sắc, xứng đáng với lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Cả nước vì Huế, Huế vì cả nước”.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Đồng chíTrịnh Văn Quyếtthămtặng quàngười có cônghộ khó khăntại Huế
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HÀ HUY TẬP (24/4/1906 - 24/4/2026)

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng chí Hà Huy Tập hiện lên như một biểu tượng kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho lý tưởng cộng sản và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ một trí thức yêu nước, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, vượt qua muôn vàn gian khổ để trở thành Tổng Bí thư của Đảng khi mới 30 tuổi. Cuộc đời 35 năm với 16 năm hoạt động cách mạng của đồng chí là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hy sinh cao cả, để lại tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lãnh đạo các nước, chính đảng và tổ chức quốc tế chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam

Lãnh đạo các nước, chính đảng Cuba, Brunei, Singapore, Thái Lan, Timor Leste, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Chile, Thụy Điển, Hungary và các tổ chức quốc tế đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết Bunpimay lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 9/4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo công tác biên giới thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại khu vực tiếp giáp hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top