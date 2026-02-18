Nhiều hoạt động ý nghĩa đầu xuân Bính Ngọ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

  • Huế ngày nay Online
Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Bentiu, Nam Sudan, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng địa phương.
Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thăm hỏi, chúc Tết các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: TIẾN PHÚC) 

Theo đó, ngoài công tác tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho cán bộ nhân viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã trực tiếp đến từng buồng bệnh thăm hỏi, chúc Tết các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện đã trao những phong bao lì xì đỏ thắm - biểu tượng của may mắn, hy vọng và khởi đầu mới theo truyền thống Tết Nguyên đán Việt Nam tặng các bệnh nhân.

Cùng với việc thăm hỏi bệnh nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện còn tới động viên các kíp trực cấp cứu, tổ phản ứng nhanh, lực lượng bảo đảm an ninh… - những người góp phần giữ cho bệnh viện luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Giữa bối cảnh bất ổn leo thang, việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cứu chữa và ứng phó mọi tình huống chính là biểu hiện sinh động của bản lĩnh và uy tín Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức hoạt động hợp tác quân-dân đầy ý nghĩa tại một trường tiểu học trong khu tái định cư dành cho người dân, gia đình phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Hơn 200 phần quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, được trao tận tay các em học sinh và các thầy cô giáo.

Ngay trong khuôn viên trường, một cuộc thi vẽ tranh đã được tổ chức. Giấy vẽ và bút màu do các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam mang đến đã trở thành nơi để các em gửi gắm ước mơ. Ở đó, các em vẽ về một mái nhà kiên cố, một bữa ăn đủ đầy, một lớp học vững vàng; có em mơ trở thành bác sĩ cứu người, có em mong ước được bảo vệ những người thân... Đặc biệt trong nhiều bức tranh, hình ảnh lá cờ Việt Nam được các em đặt ở vị trí trang trọng - như một biểu tượng của niềm tin và sự biết ơn, mộc mạc nhưng sâu sắc gửi đến những người lính quân y Việt Nam. 

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động là lớp học thủ công được tổ chức ngay trong sân trường. Tại đây, cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tận tình hướng dẫn thầy cô giáo, học sinh và phụ nữ địa phương cách tạo ra sản phẩm thủ công như túi, giỏ từ lá cây bồn bồn.

Hoạt động này thể hiện cách tiếp cận nhân đạo hiện đại của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam: không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần nâng cao năng lực cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo của nhóm “Nghề thủ công” thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

