Ngoại giao văn hóa: Động lực nâng tầm vị thế Huế trong tiến trình hội nhập quốc tế

Du khách nước ngoại cập cảng Chân Mây những ngày đầu năm 2026

Phát huy “sức mạnh mềm” từ đô thị di sản

Từ nền tảng là đô thị di sản, trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước, Huế đã và đang phát huy hiệu quả “sức mạnh mềm” thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Năm qua, Sở Ngoại vụ đã tham mưu tổ chức và đăng cai nhiều sự kiện đối ngoại có quy mô khu vực và quốc tế; tiêu biểu như Hội nghị Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp lần thứ 45, Hội nghị Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14, Hội nghị khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố di sản thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP). Các sự kiện này không chỉ góp phần củng cố mạng lưới hợp tác quốc tế của Huế mà còn tạo cơ hội quan trọng để giới thiệu chiều sâu văn hóa, tiềm năng du lịch và môi trường đầu tư của địa phương đến bạn bè quốc tế.

Song hành với đó, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 gắn với Festival Huế và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong hoạt động ngoại giao văn hóa. Thông qua chuỗi lễ hội, sự kiện nghệ thuật, giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, Huế tiếp tục khẳng định thương hiệu “Thành phố Festival”, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đô thị di sản sống động, thân thiện và hội nhập.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Ngoại giao văn hóa không chỉ là kênh quảng bá hình ảnh, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút khách du lịch và nguồn lực đầu tư. Trong những năm gần đây, nhất là năm 2025, Huế đã tận dụng hiệu quả các hoạt động đối ngoại để đưa di sản, lễ hội, ẩm thực và con người Huế đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để du lịch Huế phát triển theo hướng bền vững, chất lượng cao”.

Việc gắn kết chặt chẽ giữa ngành du lịch với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan đã giúp Huế chủ động lồng ghép hiệu quả nội dung quảng bá du lịch trong các chương trình làm việc, các đoàn công tác đối ngoại cũng như các sự kiện quốc tế được tổ chức tại địa phương và ở nước ngoài. Trong năm 2025, lãnh đạo thành phố Huế đã tham gia nhiều chương trình quảng bá địa phương tại các nước châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế; nhất là các thị trường truyền thống và tiềm năng như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

Mở rộng hợp tác, lan tỏa hình ảnh Huế ra thế giới

Đánh giá cao nỗ lực của Huế trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, ngài Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Huế là một trong những địa phương của Việt Nam có bản sắc văn hóa đặc biệt và mối quan hệ hợp tác lâu đời với các đối tác Pháp. Việc Huế tích cực tham gia các mạng lưới quốc tế như Hiệp hội các thị trưởng nói tiếng Pháp hay Tổ chức các thành phố di sản thế giới đã thể hiện tầm nhìn chiến lược trong hội nhập. Chúng tôi tin rằng văn hóa và du lịch sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa Huế và các địa phương của Pháp”.

Ngoại giao văn hóa của Huế không chỉ dừng lại ở việc tổ chức sự kiện, mà còn hướng đến chiều sâu hợp tác. Thành phố Huế hiện duy trì 17 cặp quan hệ hợp tác cấp tỉnh, trong đó nhiều đối tác quốc tế có sự tương đồng về văn hóa, di sản và phát triển đô thị. Các chương trình hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh đã và đang mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Huế.

Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh cũng tạo điều kiện cho các đoàn phóng viên, hãng thông tấn nước ngoài đến Huế ghi hình, tìm hiểu về di sản, cảnh quan và đời sống văn hóa của người dân địa phương. Những hình ảnh về Huế được lan tỏa trên các kênh truyền thông quốc tế đã góp phần xây dựng hình ảnh một thành phố di sản an toàn, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình thông tin: Bước vào năm 2026, Huế tiếp tục xác định ngoại giao văn hóa và du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại. Thành phố sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức thêm các sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối với các thành phố kết nghĩa, đối tác chiến lược nhằm thu hút du khách, nhà đầu tư và nguồn lực tri thức quốc tế.

“Với nền tảng di sản phong phú, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng chiến lược đối ngoại bài bản, Huế đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực. Ngoại giao văn hóa - du lịch không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn là “nhịp cầu mềm” đưa hình ảnh Huế lan tỏa sâu rộng, bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.