Liên đoàn Bi sắt và Bowling Thế giới cấm mọi nội dung thi bi sắt tại SEA Games 33

ClockThứ Tư, 24/09/2025 15:02
Theo truyền thông Thái Lan, trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Liên đoàn Bi sắt và Bowling Thế giới (WPBF) đã tuyên bố cấm tất cả các cuộc thi bi sắt (boules) trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) vào tháng 12 này tại Thái Lan.

Ảnh tư liệu: Hoàng Hiếu/TTXVN 

Quyết định trên được nêu trong một lá thư gửi đến lãnh đạo Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), xuất phát từ tranh chấp với ban lãnh đạo thể thao Thái Lan và chính phủ nước này.

Lá thư, do Chủ tịch WPBF Claude Azéma ký, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về “hành vi vô trách nhiệm” của những người mà họ gọi là “những cá nhân không xứng đáng” trong Liên đoàn Bi sắt Thái Lan (FPT). Ông Azéma cáo buộc rằng một cựu chủ tịch của Liên đoàn Bi sắt Thái Lan, người trước đó bị loại khỏi các tổ chức quốc tế, đang sử dụng tiền được phân bổ cho môn thể thao này để trục lợi cá nhân và bị cáo buộc có hành vi sai trái nghiêm trọng, bao gồm “bầu cử gian lận và tấn công tình dục”. 

Theo bức thư, WPBF và Liên đoàn Bi sắt Quốc tế (FIPJP) trực thuộc đã đạt được thỏa thuận với một Ủy ban Độc lập Bi sắt Thái Lan, bao gồm đại diện của SAT, để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, WPBF tuyên bố rằng SAT hiện đang từ chối áp dụng các nghị quyết đã được thống nhất, trên thực tế là ủng hộ nhà lãnh đạo bị chỉ trích. Do sự từ chối hợp tác này, WPBF tuyên bố sẽ không tán thành việc tổ chức các nội dung bi sắt trong thời gian diễn ra SEA Games tại Thái Lan.

Lệnh cấm được áp dụng cho tất cả các liên đoàn bi sắt tham gia sự kiện này và bất kỳ thành viên nào tham gia sẽ bị loại khỏi tất cả các cuộc thi thế giới cho đến kỳ SEA Games tiếp theo tại Malaysia vào năm 2027.

Bức thư của WPBF cũng cảnh báo rằng họ sẽ thông báo cho tất cả các Ủy ban Olympic Quốc gia có liên quan và Chính phủ Thái Lan về quyết định của mình.

SEA Games 33 dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9-20/12 tại Thái Lan. Theo kế hoạch ban đầu, bi sắt là một trong 54 môn được đưa vào tranh tài tại sự kiện thể thao khu vực này.

Theo baotintuc.vn
