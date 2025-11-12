Đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời tới đối tượng thụ hưởng

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ Huế 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt (Trong ảnh: Tặng quà cho các cháu thiếu nhi trường mầm non Tây Lộc)

Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn TP. Huế, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề; gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân. Với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng và Nhân dân trong thành phố đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con vùng bị ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.

Trước những thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn TP. Huế bởi các đợt mưa lũ lớn, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát Thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Vậy nguồn lực sau khi tiếp nhận được Ban Vận động cứu trợ, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố phân bổ và sử dụng như thế nào, thưa bà?

Hưởng ứng thư kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, nhà hảo tâm, Nhân dân trong và ngoài thành phố đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tính đến ngày 12/11, tại tài khoản Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận số tiền hơn 100 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, trang thiết bị. Ngoài ra, nhiều đoàn thiện nguyện đã trực tiếp về các xã, phường vùng thấp trũng, vùng bị thiệt hại nặng kịp thời hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phân công, cử cán bộ, công chức theo các tổ để trực tiếp tiếp nhận, điều phối, phân bổ các nguồn hàng cứu trợ về các địa phương, đơn vị. Đồng thời, kết nối thường xuyên với Chủ tịch MTTQ 40 xã, phường để kịp thời nắm bắt tình hình, nhu cầu thực tế của các địa phương, làm cơ sở phân bổ nguồn hỗ trợ phù hợp, kịp thời; đến nay đã và đang triển khai phân bổ hàng hóa nhu yếu phẩm cho 62 đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đăng ký của các xã, phường bị ngập sâu, có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã kịp thời tổ chức phân bổ các mặt hàng thiết yếu (gạo, mì tôm, sữa, nước suối, bánh…) đến đúng địa bàn, đúng đối tượng. Thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người thân tử vong, người bị thương do lũ lụt, mỗi trường hợp 6 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã sao kê, công khai danh sách ủng hộ vào tài khoản Ban Vận động cứu trợ thành phố trên trang Thông tin Điện tử MTTQ thành phố và Fanpage Mặt trận thành phố Huế hàng ngày. Đồng thời, UBND, Ban Vận động cứu trợ cấp xã (nơi có đối tượng được hỗ trợ) thực hiện niêm yết công khai đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ (trước và sau khi hỗ trợ) tại trụ sở UBND xã, phường và Nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố.

Việc tiếp nhận và phân bổ tiền và hàng cứu trợ được thực hiện trên những nguyên tắc nào, thưa bà?

Ban Vận động cứu trợ thành phố đang xây dựng kế hoạch, phân bổ kịp thời nguồn hỗ trợ cho các địa phương và Nhân dân. Trong đó, tất cả các phần việc được tuân thủ đúng theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trực tiếp đến người thụ hưởng; không hỗ trợ trùng, không hưởng 2 lần hỗ trợ trên cùng một nội dung; đảm bảo thống nhất giữa Ban Vận động cứu trợ và UBND cùng cấp về định mức, nội dung và đối tượng hỗ trợ; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phân bổ hỗ trợ đến người thiệt hại...

Các nguồn lực được phân bổ phải đảm bảo công khai, minh bạch tới đối tượng được thụ hưởng và thực hiên trên các nguyên tắc phân bổ: Kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; đảm bảo công khai, minh bạch trực tiếp đến người thụ hưởng; không hỗ trợ trùng lặp, một người không được hưởng 2 lần/nội dung hỗ trợ; bám sát nội dung Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về phân bổ nguồn lực hỗ trợ.

Ban Vận động cứu trợ thống nhất nội dung hỗ trợ theo các nội dung ưu tiên: Gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân bị mất nhà, mất tài sản; hỗ trợ làm nhà ở cho những hộ dân bị sập đổ, thiệt hại hoàn toàn, nhà ở bị hư hỏng nặng, hộ phải sửa chữa về nhà ở; hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn do ngập lụt mất hết sách vở, dụng cụ học tập; hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng và vật nuôi, vật tư, thiết bị sản xuất.

Về lâu dài, Ban vận động cứu trợ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đến những lĩnh vực nào hỗ trợ người dân vùng lũ lụt?

Ban Vận động cứu trợ TP. Huế cũng sẽ xem xét bổ sung kinh phí để khôi phục sản xuất, sửa chữa các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế và các công trình thiết yếu khác cho các địa phương đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng, đồng thời, bổ sung thêm một số nội dung chi ưu tiên.

Qua đây, Ban vận động cứu trợ thành phố xin ghi nhận, tri ân những nghĩa cử cao đẹp và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Sự đóng góp, ủng hộ của quý vị là nguồn động viên, chia sẻ để Nhân dân TP. Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tiền và hiện vật từ những tấm lòng thiện nguyện của quý vị đang được phân bổ nguồn lực ủng hộ theo đúng quy định của pháp luật để giúp đỡ người dân nhanh nhất, kịp thời nhất và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Xin cảm ơn bà!