Chi trả bảo hiểm xã hội: Tiến tới không dùng tiền mặt

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Mỹ Thượng hướng dẫn người dân đăng ký mở tài khoản qua ngân hàng để nhận lương hưu. Ảnh: L. Thương

Lợi cả đôi bên

Về hưu đến nay cũng đã hơn 10 năm, điều mà ông Nguyễn Duy An ở phường Thuận Hóa lo lắng là chuyện nhận lương hưu hàng tháng. Điểm chi trả cách nhà không quá xa, chỉ tầm 2km, nhưng do hoàn cảnh neo đơn, không có người trợ giúp, lại ốm đau luôn nên ông gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Vất vả hơn, nhiều hôm lịch chi trả thay đổi nhưng do không nắm thông tin nên ông phải mất thời gian đi lại nhiều lần.

Được nhân viên BHXH tuyên truyền về lợi ích, nhân viên bưu điện vận động, nhân viên ngân hàng hỗ trợ, gần đây ông An đã mở được tài khoản ATM cá nhân để nhận lương hưu bằng chuyển khoản. Ông An chia sẻ: “Giờ chỉ cần ngồi nhà cũng nhận được lương, không phải đi xa, không lo mưa gió. Đầu tháng nghe điện thoại báo có tiền về là yên tâm rồi”.

Thời gian qua, BHXH thành phố Huế tập trung tuyên truyền, vận động nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. BHXH phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn vận động, tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn và hỗ trợ người lao động khi nghỉ hưu đăng ký hình thức nhận tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt; trực tiếp vận động, hướng dẫn người hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản ATM ngay khi đến nộp hồ sơ giải quyết các chế độ hoặc tại các kỳ giám sát chi trả. Đối với người hưởng các chế độ BHXH một lần, vận động và khuyến khích nhận tiền qua tài khoản ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị giải quyết. Đối với người hưởng BHTN, đơn vị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm đề nghị người hưởng kê khai tài khoản (nếu đã có tài khoản) hoặc mở tài khoản (nếu chưa có tài khoản) để thực hiện chi trả.

BHXH thành phố Huế hiện có 9 BHXH cơ sở. Đến ngày 31/8/2025, tỷ lệ thực hiện qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt cao nhất là BHXH cấp cơ sở Quảng Điền với 71,2% và thấp nhất là BHXH cơ sở A Lưới đạt 49,3%. Về thực hiện chi trả BHXH một lần, đã có 8/9 BHXH cơ sở đạt mức trên 90%; trong đó, cao nhất là BHXH cơ sở Phú Bài 97,1%.

Tiến tới không dùng tiền mặt

Giám đốc BHXH thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành của BHXH Việt Nam, của BHXH thành phố Huế về triển khai các giải pháp đẩy mạnh vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp số 2286/C06-TCKT, ngày 22/3/2024 giữa BHXH Việt Nam và Cục C06 - Bộ Công an về triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết quả thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là một trong các căn cứ để đánh giá, chấm điểm thi đua đối với các đơn vị trong hệ thống BHXH thành phố Huế.

Năm 2025, BHXH thành phố Huế phấn đấu thực hiện phương thức chi trả không thanh toán tiền mặt đạt tỷ lệ từ 75 đến 84% đối với lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 98% đối với chi trả BHXH một lần và 99,9% đối chi trả thanh toán trợ cấp thất nghiệp (BHXH cơ sở Thuận Hóa).