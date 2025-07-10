Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

Hiện đang xuất hiện thông tin cho rằng: “Từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Thông tin giả mạo về bảo hiểm y tế được đăng tải trên Facebook là sai sự thật. (Ảnh VSS)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật Bảo hiểm y tế năm 2024) vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 theo hướng tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả.

Để tìm hiểu các thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất.

Người dân có thể tìm hiểu thông tin chính xác qua các kênh thông tin chính thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau đây:

Cổng Thông tin điện tử: https://baohiemxahoi.gov.vn

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn

Zalo OA: https://zalo.me/bhxhvietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@BaohiemxahoiVietNamVss

Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900 9068

Về thực tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người tham gia được chi trả từ 80%-100% chi phí khám, chữa bệnh theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế.

Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia bảo hiểm y tế.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao).

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025, đã có 41.188 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả từ 500 triệu đến hơn 2 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng. Có trường hợp điển hình như một bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh lên đến gần 28 tỷ đồng (bệnh chính là: thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…).

Do đó, người dân hãy yên tâm tham gia, duy trì thẻ bảo hiểm y tế để được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, và không ảnh hưởng tới các quyền lợi chính đáng của bản thân.

Cũng theo Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), tính đến hết tháng 8/2025, toàn quốc có 12.414 cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổng cộng đã có gần 128 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng hơn 7 triệu lượt so cùng kỳ năm trước; với số chi bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú lần lượt là 12% và 9,8% trên cả nước so với năm 2024.

Số chi vật tư y tế 8 tháng đầu năm 2025 là 13.605 tỷ đồng chiếm 10,96% tổng số chi công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm xã hội). Trong đó, một số tỉnh, thành phố lớn có mức chi cao nhất lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai… Nhiều địa phương có số lượt khám, chữa bệnh và số tiền thanh toán tăng rất cao so với tỷ lệ gia tăng bình quân của toàn quốc, thậm chí tăng đến 2,5 lần số gia tăng chung...

Mục tiêu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt ra là phấn đấu hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 95,2% dân số.