Từ Tuấn Khải, Quang Dũng đến tương lai bóng đá Huế

Tuấn Khải - trung vệ cao nhất CLB Bóng đá Huế đến hiện tại. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Hành trình đến với quả bóng tròn

Với Nguyễn Lương Tuấn Khải, hành trình đến với quả bóng tròn bắt đầu từ những trận cầu trên sân làng La Khê (phường Hóa Châu). Năm 2018, Tuấn Khải được tuyển vào lớp năng khiếu U13, rồi tiếp tục trưởng thành qua các tuyến U15, U16, U17 trước khi góp mặt ở đội 1 CLB Bóng đá Huế.

Điểm nổi bật nhất của trung vệ sinh năm 2006 không chỉ nằm ở lợi thế thể hình khi có chiều cao 1m82 và là trung vệ cao nhất của CLB Bóng đá Huế đến thời điểm hiện tại, mà còn ở tư duy chơi bóng hiện đại, kỹ thuật, tốc độ, khả năng triển khai bóng nhanh và đã được rèn luyện qua nhiều cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia.

Năm 2022, cùng với đồng đội Vi Đình Thượng, Tuấn Khải được triệu tập vào đội tuyển U16 quốc gia tham dự Giải U16 Đông Nam Á. Một năm sau, Tuấn Khải tiếp tục được gọi vào đội tuyển U17 quốc gia thi đấu Vòng chung kết U17 châu Á tại Thái Lan. Tiếp đó, Tuấn Khải và Vi Đình Thượng cùng 6 cầu thủ khác được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn đi tập huấn ở CLB Jubilo Iwata Nhật Bản trong vòng 10 ngày. Đến năm 2024, Tuấn Khải liên tiếp được tham gia Vòng chung kết U19 Đông Nam Á tại Indonesia và Vòng loại U20 châu Á 2025 tại Hải Phòng.

“Sau những cuộc “thử lửa” ở cấp độ trẻ Đông Nam Á và châu Á, tiếp đó là những mùa giải chơi ở đội 1, Tuấn Khải đã cải thiện được khả năng xoay trở và dần khẳng định được vị trí bằng sự điềm tĩnh, khả năng không chiến cùng phong cách thi đấu ngày càng chững chạc. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho Khải khi được triệu tập lên U23 Việt Nam lần này”, HLV trưởng CLB Bóng đá Huế Lê Chí Nguyện nhìn nhận.

Nếu Tuấn Khải gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, chắc chắn nơi hàng phòng ngự thì Hoàng Quang Dũng lại khiến người hâm mộ nhớ đến những cú sút xa chính xác và đầy uy lực.

Trong 2 năm đầu theo học lớp năng khiếu U11, cậu bé quê thị trấn Sịa trước đây (nay là xã Quảng Điền) đã tự đi xe đạp điện gần 40km cả đi lẫn về, mỗi tuần 3 buổi để được tập luyện cùng các bạn. “Quãng đường ấy chưa bao giờ trở thành trở ngại bởi với em, được ra sân chính là niềm hạnh phúc lớn nhất”,

Quang Dũng chia sẻ.

Có lẽ bước ngoặt của tiền vệ sinh năm 2005 này là ở Giải U19 Đông Nam Á 2024. Trong lần đầu dự giải quốc tế, Dũng ghi 3 bàn thắng ở 3 trận liên tiếp trước Myanmar, Australia và Lào, tất cả đều đến từ những cú sút xa ngoài vòng cấm khiến nhiều người bất ngờ.

Nhưng cũng sau trận gặp U19 Lào, chấn thương khiến Dũng không thể tập trung cùng U20 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U20 châu Á trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào tháng 9/2024 và giai đoạn lượt đi của CLB Bóng đá Huế tại Giải hạng nhất quốc gia 2024 - 2025, mà phải đến các trận lượt về, Dũng mới thi đấu trở lại.

Trở lại sau chấn thương, bằng lối chơi mạnh mẽ, lăn xả tại CLB Bóng đá Huế, Quang Dũng đã được gọi tập trung cùng tuyển U23 Việt Nam - một đền đáp xứng đáng sau những nỗ lực bền bỉ của cầu thủ này.

Kỳ vọng vào thế hệ kế cận

Việc Tuấn Khải, Quang Dũng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam chính là sự ghi nhận về tài năng, mức độ trưởng thành của 2 cầu thủ trẻ. Ở góc nhìn rộng hơn, cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của Huế hoàn toàn có đủ năng lực cạnh tranh ở môi trường bóng đá đỉnh cao nếu được đầu tư, tạo điều kiện phát triển đúng hướng.

Sau những thế hệ cầu thủ nổi tiếng trưởng thành từ “lò” đào tạo của Huế, như: Tuấn “đầu bò”, Quang Sang, Văn Trương, Võ Lý, Hồ Thanh Minh…, những năm gần đây, lớp cầu thủ gồm Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Hoàng Quang Dũng, Dương Anh Vũ, Nguyễn Đăng Khoa... đang tiếp tục khẳng định vị thế của “lò” đào tạo Cố đô, cũng như tạo nên thế hệ kế cận đầy triển vọng cho bóng đá Huế.

Điều này càng được khẳng định khi bóng đá Huế tiếp tục “sản sinh” thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Thành tích Á quân của U17 Huế tại Giải vô địch U17 quốc gia mới đây càng cho thấy hệ thống đào tạo trẻ đang đi đúng theo định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030 thông qua xây dựng mạng lưới vệ tinh đào tạo, mở rộng nguồn tuyển và từng bước hình thành mô hình đào tạo khép kín, chuyên nghiệp, hướng tới việc thường xuyên đóng góp cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.

Xoay quanh chuyện bóng đá, sau một mùa giải thi đấu ở hạng Nhì, đội chủ sân Tự Do đã hoàn thành mục tiêu trở lại sân chơi hạng Nhất bằng chiến thắng thuyết phục trước Lâm Đồng. Từ những nhân tố trẻ triển vọng, CLB Bóng đá Huế hoàn toàn có cơ sở để hướng đến mục tiêu xây dựng một tập thể mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh lâu dài không chỉ ở sân chơi hạng Nhất.