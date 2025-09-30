An Cựu triển khai xây dựng “phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030

Các cơ quan, đơn vị, trường học ở phường An Cựu ký cam kết phòng, chống ma túy

Hiện, toàn phường có 35 đối tượng nghiện, 9 đối tượng quản lý sau cai nghiện, 20 người sử dụng trái phép chất ma túy và 21 trường hợp loạn thần do “ngáo đá”. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng trong thanh thiếu niên, trong khi công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện chưa đạt hiệu quả mong muốn, tác động tiêu cực đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, UBND phường An Cựu đề ra nhiều giải pháp, như: Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; triệt phá tội phạm và các đường dây ma túy; tăng cường công tác cai nghiện, phục hồi chức năng, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ về tác hại của ma túy.

Phường An Cựu xác định phương châm “phòng ngừa là chính, chặn cung - giảm cầu là then chốt”; triển khai nhiệm vụ với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình ma túy tại địa bàn phụ trách; nếu để xảy ra diễn biến phức tạp sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.

Phường sẽ rà soát đặc điểm dân cư, tình hình an ninh trật tự; thống kê số người nghiện, người sau cai, người sử dụng trái phép chất ma túy và các cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn để quản lý. Đồng thời, kiện toàn tổ rà soát cộng đồng, đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền, phân loại để nhân rộng hoặc điều chỉnh.

Phường thành lập các tổ tư vấn, hỗ trợ cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, quản lý người sử dụng ma túy, người sau cai; đảm bảo mỗi đối tượng có một cán bộ chịu trách nhiệm quản lý. Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; hỗ trợ cai nghiện, tạo việc làm, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.