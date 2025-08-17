Chung tay vì một cộng đồng không ma túy

Niềm vui của đội Khối các trường học khi giành giải Nhất

Hội thi thu hút 5 đội tham gia, đại diện cho các khối: Cơ quan Đảng, cơ quan Ủy ban Mặt trận, cơ quan chính quyền, liên quân Công an - Quân sự và các trường học. Mỗi đội gồm 5 thành viên, là cán bộ, đoàn viên, giáo viên, chiến sĩ và người dân địa phương.

Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi sôi nổi. Ở phần “Đuổi hình bắt chữ”, thí sinh nhận diện các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến ma túy thông qua hình ảnh trực quan. Phần thi trắc nghiệm tập trung vào những quy định của Luật Phòng, chống ma túy và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong phát hiện, xử lý, phối hợp với lực lượng chức năng. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống giúp các đội rèn kỹ năng ứng phó thực tế, như phân biệt người sử dụng trái phép với người lệ thuộc để có phương án hỗ trợ phù hợp; quy trình báo tin, bảo mật thông tin; cách nhận diện “điểm” nghi vấn ngay tại cộng đồng.

Kết quả chung cuộc, đội Khối các trường học xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đội Khối cơ quan Đảng; giải Ba trao cho đội Khối cơ quan Ủy ban Mặt trận. Hai đội còn lại, Khối cơ quan chính quyền và Khối liên quân Công an - Quân sự, nhận giải Khuyến khích.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, nâng cao kiến thức pháp luật, mà còn góp phần xây dựng phong trào “khu dân cư không ma túy”, phát huy sức mạnh tập thể trong công tác phòng, chống tệ nạn. Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vỹ Dạ nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.