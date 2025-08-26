Chiếu phim nhân kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Mở đầu đợt phim là bộ phim “Hồ Chí Minh - hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”

Đợt phim nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và 80 năm ngày truyền thống của Ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2025).

Sau phần khai mạc, ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim tài liệu “Hồ Chí Minh - hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” và phim truyện “Bình minh đỏ”.

Kéo dài đến ngày 3/9, đợt phim sẽ trình chiếu nhiều bộ phim truyện như "Bà già đi bụi" (Công ty cổ phần Phim truyện I), "Cánh đồng hoang" (Công ty Cổ phần phim Giải phóng), "Sao tháng Tám", "Hà Nội mùa đông năm 46", "Ngã ba Đồng Lộc", "Hà Nội 12 ngày đêm" (Hãng phim truyện Việt Nam).

Ngoài ra, còn có các bộ phim tài liệu: "Cột mốc giữa trùng khơi", "Thủy binh sông Đà" (Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương) và phim hoạt hình "Người đồng hành đặc biệt", "Bay trên đôi cánh tự do" (Điện ảnh Công an Nhân dân), "Làng mắm Nam ô" (Công ty Cổ phần phim Giải phóng).

Ngoài chiếu tại rạp Đông Ba, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chiếu phim lưu động ở một số phường xã, Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy quân sự TP. Huế và Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công.

Theo ông Ngô Lê Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế, đợt phim là hoạt động chính trị - văn hóa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước.

Thông qua những tác phẩm điện ảnh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước.