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Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông

HNN.VN - Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Khe Tre tổ chức Lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ.

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 Các đại biểu đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Quang Đạo

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu và đông đảo cán bộ, Nhân dân, học sinh đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của Anh hùng liệt sĩ.

Điếu văn của lãnh đạo xã Khe Tre khẳng định về sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Các anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân Việt Nam.

Điếu văn cũng khẳng định, các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi biết ơn và ghi nhớ về những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và xin nguyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để sớm đưa các liệt sĩ được trở về với quê hương đất mẹ.

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu và cán bộ, Nhân dân, học sinh đã đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông. Các lực lượng chuyên trách cũng tiến hành các thủ tục để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ cho công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định. 

Được biết, hài cốt liệt sĩ này vừa được Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 tìm thấy tại khu vực rừng cộng đồng, thôn Hương Sơn, xã Nam Đông.

QUANG SƠN
 Từ khóa:
liệt sĩhài cốtan tángtruy điệuHương SơnNam Đôngsức mạnh
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