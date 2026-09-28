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Khảo sát thực tế các khu vực nghi có hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ ở đèo Hải Vân

HNN.VN - Chiều 30/9, đoàn công tác của UBND thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố chủ trì đã đến kiểm tra thực tế công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đèo Hải Vân. Tham gia đoàn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ cùng đại diện chính quyền các địa phương liên quan.

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 Phương tiện cơ giới được huy động hỗ trợ tìm kiếm tại những vị trí có địa hình phức tạp, khó triển khai hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Đoàn công tác đến thăm tại các vị trí đã được xác định từ quá trình khảo sát, xác minh trước đó. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đang tổ chức mở rộng phạm vi kiểm tra và đối chiếu các dấu hiệu thực địa. Do nhiều khu vực nằm trên địa hình đồi dốc, cây cối rậm rạp, việc tiếp cận và triển khai tìm kiếm gặp không ít khó khăn, đòi hỏi lực lượng vừa bảo đảm tiến độ, vừa thực hiện cẩn trọng để không bỏ sót những dấu vết liên quan.

Trước đó, từ thông tin của ông Lê Chức, sinh năm 1938, hiện sinh sống tại Mỹ, về việc năm 1970 từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại khu vực cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, lực lượng chức năng đã xác định 4 vị trí cần khảo sát dọc Quốc lộ 1A. Qua kiểm tra thực tế, 2 vị trí được đánh giá có mức độ trùng khớp cao hơn với nguồn thông tin ban đầu và được tập trung triển khai tìm kiếm. Trong đó, một vị trí có địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích khoảng 150m²; vị trí còn lại rộng khoảng 120m², dốc thoải xuống khe. Đây là những khu vực có đặc điểm phù hợp với nguồn thông tin đã được cung cấp và được lực lượng chức năng tiếp tục tìm, kiểm tra trên thực địa.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đèo Hải Vân.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lực lượng, rà soát kỹ từng vị trí và tổ chức tìm kiếm thận trọng, khoa học. Đối với những khu vực có địa hình phức tạp, khó thi công thủ công, cần nghiên cứu phương án đưa phương tiện, máy móc phù hợp vào hỗ trợ để tạo điều kiện cho lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm và đẩy nhanh tiến độ.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Đội 192 tiếp tục khắc phục khó khăn, kiên trì với từng vị trí, từng nguồn thông tin, góp phần sớm tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ.
 
Diệu Hiền - Nam Anh
 Từ khóa:
liệt sĩmộ tập thểđèo hải vân
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