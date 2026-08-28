Sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiến hành bàn giao mẫu ADN hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Về đích trước thời hạn

Vượt lên cái nắng cháy da của miền Trung, các lực lượng chức năng TP. Huế đã hoàn thành việc thu thập sinh phẩm tại toàn bộ 42 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) trên địa bàn, cán đích sớm 8 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Từng mẫu sinh phẩm được tỉ mẩn thu gom là nhịp cầu nối lại hy vọng của hàng nghìn gia đình mỏi mòn ngóng tin người thân.

Đến ngày 15/8, TP. Huế chính thức khép lại việc thu thập mẫu sinh phẩm tại 42/42 NTLS trên địa bàn để phục vụ công tác giám định ADN. Cột mốc hoàn thành sớm 8 tháng so với kế hoạch không đơn thuần là một con số trên báo cáo, mà là kết quả từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, là tấm lòng tri ân sâu nặng gửi tới những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Chặng đường ấy bắt đầu vào sáng 26/5, khi những lưỡi xẻng đầu tiên chạm vào lòng đất tại NTLS Phong Mỹ (phường Phong Điền) - đơn vị được chọn làm điểm rút kinh nghiệm. Buổi ra quân hôm ấy không chỉ mang tính kỹ thuật, mà đã mở màn cho chuỗi ngày làm việc quên mình của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phối hợp.

Chưa đầy ba tháng sau, đến giữa tháng 8/2026, công việc tại 42 NTLS trải dài qua 21 xã, phường đã hoàn thành trọn vẹn. Trên mảnh đất miền Trung vốn nổi tiếng khắc nghiệt, sáng nắng cháy da, chiều giông lốc bất chợt, các anh vẫn gạt đi mệt mỏi riêng, bám sát từng phần mộ với sự cẩn trọng cao nhất.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế, chia sẻ: Định hướng chạy đua với thời gian, Bộ CHQS thành phố đã huy động tối đa lực lượng từ các đơn vị chủ lực, Ban CHQS xã, phường đến lực lượng dân quân tự vệ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, anh em động viên nhau “vượt nắng, thắng mưa”. Dù thời tiết khốc liệt đến đâu, công việc vẫn phải tỉ mỉ từng chút, với mong mỏi duy nhất: làm sao để các anh sớm được gọi đúng tên mình.

Chuyến “về đích” sớm trước mùa mưa bão có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp bảo quản mẫu sinh phẩm trong điều kiện lý tưởng nhất, tạo nền tảng chuẩn xác cho các bước phân tích, đối sánh gen sau này. Đằng sau kết quả ấy là khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, chuẩn xác và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối trong từng thao tác.

Viết tiếp hành trình tri ân sâu nặng

Thành công của chiến dịch bắt nguồn từ sự sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự hưởng ứng sâu rộng đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP. Huế, cho biết: Chúng tôi coi đây không chỉ là nhiệm vụ cấp trên giao, mà là nghĩa tình, là trách nhiệm đạo đức với những người đã ngã xuống. Từ sự tham mưu chủ động của Ban Chỉ đạo 515, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị, UBND thành phố lập kế hoạch chi tiết, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn địa phương.

“Quá trình lặng lẽ bên những ngôi mộ chưa có tên gặp rất nhiều áp lực về thời tiết, địa hình cũng như yêu cầu bảo quản nghiêm ngặt. Nhưng chính sự sát sao của Thành ủy, UBND thành phố; sự quyết liệt của Ban Chỉ đạo 515, sự đồng lòng của các sở, ngành cùng tinh thần chủ động của Bộ CHQS thành phố đã giúp công việc hoàn thành vượt tiến độ mà vẫn chuẩn chỉnh từng khâu chuyên môn. Đây là kết quả ý nghĩa, góp sức vào thành công chung của Chiến dịch 500 ngày đêm”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Hoàn tất lấy mẫu ở 42 NTLS, TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh các phần việc trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, chuẩn bị chu đáo về con người và trang thiết bị để Đội quy tập 192 (Bộ CHQS thành phố) sẵn sàng lên đường tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ từ Lào về nước trong mùa khô 2026 - 2027.

Cùng với đó, công tác tìm kiếm trong nước cũng được siết chặt và mở rộng. Thành phố dốc lực tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ tập thể, đồng thời tha thiết kêu gọi các tổ chức, những người đồng đội cũ, các nhân chứng lịch sử và Nhân dân tiếp tục cung cấp từng manh mối dù là nhỏ nhất. Trong đó, tập trung tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô) và khu vực sông Truồi (xã Lộc An).