Đội 192 xuất quân tìm hài cốt liệt sĩ tại Lào

Lãnh đạo thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027, Đội 192 có 50 cán bộ, nhân viên; trong đó, 1 bộ phận trực tiếp sang Lào xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây.

So với các mùa khô trước, thời gian làm nhiệm vụ tại Lào năm nay dự kiến dài hơn, bắt đầu sớm hơn 1 tháng và kết thúc muộn hơn 2 tháng.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã kiện toàn lực lượng, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ, nhân viên Đội 192 cũng được bồi dưỡng 50 tiết tiếng Lào nhằm phục vụ giao tiếp trong quá trình công tác.

Cùng với chuẩn bị về lực lượng, đơn vị đã sửa chữa, kiểm tra 7 xe ô tô các loại, 1 máy xúc và 7 xe máy, thuốc chữa bệnh, dụng cụ quy tập, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhiệm vụ.

Cán bộ, nhân viên Đội 192 nghe giao nhiệm vụ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội 192 tiếp tục phối hợp làm tốt công tác dân vận đối ngoại, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân tại Salavan và Sekong, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027 đặt ra yêu cầu cao hơn, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện kéo dài.

Đoàn xe Đội 192 lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, mùa khô 2026 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội 192 nêu cao quyết tâm, tổ chức tìm kiếm, quy tập khoa học, sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai tỉnh Salavan, Sekong; tôn trọng phong tục, tập quán, pháp luật của nước bạn, làm tốt công tác dân vận, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.