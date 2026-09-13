Hậu phương vững chắc, sức mạnh của yêu thương

Niềm vui của gia đình anh Đạt chị Trà tại lễ tuyên dương “Gia đình công an tiêu biểu”. Ảnh: NVCC

Hậu phương vững chắc

Chúng tôi đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quốc Đạt, chị Đoàn Thị Hương Trà vào một chiều cuối tuần. Trong căn bếp tỏa hương thơm của những món ăn đang được chế biến, anh Đạt luôn tay phụ vợ, thỉnh thoảng anh chêm vào câu pha trò trong câu chuyện của hai vợ chồng. Cậu con trai lớn Nguyễn Đoàn Quốc Anh và cô con gái út Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ríu rít bày biện mâm cơm, tiếng bát đĩa lách cách, niềm vui ấm cúng.

Chị Trà tâm tình: Là người chiến sĩ công an, cũng như đồng chí đồng đội trong lực lượng, anh Đạt thường xuyên vắng nhà. Chị Trà và các con không đếm hết những bữa cơm thiếu vắng người chồng, người cha, nên lúc nào cả gia đình được quây quần đều rất đáng quý.

Trước khi nhận nhiệm vụ Trưởng Công an phường Phong Phú, Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt từng là Phó Đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế); Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thị xã Hương Trà (trước đây); Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế.

Chị Trà không bao giờ quên những lần chồng cùng tổ công tác biền biệt mười mấy ngày trời, có lúc qua nhiều tỉnh, thành phố khác gian nan lần theo các dấu vết để bắt giữ tội phạm. Những lần chồng thực hiện nhiệm vụ tham gia đánh án, chị thấp thỏm, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Đối mặt nguy hiểm, sự manh động, chống trả quyết liệt của tội phạm, đã có nhiều chiến sĩ công an ngã xuống giữa thời bình. Năm 2024, Trung tá Trần Duy Hùng (Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân trước đây), hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Hạnh phúc xứng đáng

Chị Trà trải lòng: Lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Huế nói riêng, trong đó có người chồng thương yêu của chị, người cha của các con đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng, đóng vai trò là “lá chắn thép” bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho Nhân dân, đó là niềm tự hào.

Điều đó đã biến thành sức mạnh để chị Trà nỗ lực thực hiện tốt công việc cơ quan giao, chăm sóc dạy dỗ con cái thật tốt, yêu thương động viên chồng, luôn là hậu phương vững chắc để anh Đạt vững lòng cùng đồng đội dốc sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Những năm qua, Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt vinh dự được các cấp ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng quý giá như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), Chủ tịch UBND thành phố Huế…

Nhìn anh Đạt ân cần gắp thức ăn cho các con, xới bát cơm cho vợ cùng nụ cười hiền và những lời thủ thỉ tâm tình, nhớ lời chị Trà kể những đêm khuya, anh nhẹ bước đến bên bàn học, nhắc con nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, chúng tôi mới hiểu trước tội phạm nguy hiểm, những chiến sĩ công an là người chiến sĩ thép với bản lĩnh kiên cường, quả cảm. Khi cởi bỏ sắc phục trở về nhà, các anh lại là người chồng, người cha ấm áp, che chở cho vợ con bằng tình yêu thương vô bờ bến. “Có gia đình làm hậu phương vững chắc, tôi mới cùng đồng đội yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó”, anh Đạt nói.

Từ tấm gương và sự dạy dỗ của cha mẹ, các con của anh Đạt, chị Trà ngoan ngoãn, học giỏi, đạt nhiều thành tích cao. Cháu Nguyễn Đoàn Quốc Anh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, mỗi năm học đều đoạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (trước đây) và cấp quốc gia. Đặc biệt, cháu Quốc Anh xuất sắc đoạt giải Nhì môn hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026; là một trong 5 học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực. Hiện cháu Quốc Anh đã được tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Cháu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đạt thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm, hiện đang học lớp 10 chuyên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Khoa học Huế.

Cùng với vinh dự được Bộ Công an tuyên dương “Gia đình công an tiêu biểu”, niềm vui của gia đình Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt nhân đôi khi cháu Nguyễn Đoàn Quốc Anh được Ban Giám đốc Công an thành phố Huế tuyên dương. Anh Đạt, chị Trà bày tỏ, đó là động lực để tiếp tục xây dựng gia đình - hậu phương vững chắc của những chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ trật tự an toàn xã hội và yên bình của cuộc sống.