Tăng tốc thi công tuyến đường 74

Một số đoạn đường đã hoàn thành thi công mặt đường

Hồi sinh sau thiên tai

Hành trình bắt đầu từ phía Nam Đông, chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua những khúc đường đèo cua uốn lượn. Hai bên đường là những rừng keo, cao su xanh ngút tầm mắt xen giữa những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Màu xanh nối dài nhưng đâu đó vẫn còn in dấu những vết thương của thiên tai: Taluy sạt lở, đất đá và cây rừng còn vương vãi, những đoạn đường vừa được san gạt lại.

Đi sâu vào tuyến, không khí công trường hiện lên rõ nét. Từng tốp công nhân đang tất bật thi công: Người xúc đất, người gia cố taluy, người lắp đặt các tấm tôn sóng dọc theo những đoạn nguy hiểm. Tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng tiếng gọi nhau í ới tạo nên nhịp điệu lao động khẩn trương.

Tại một điểm sạt lở lớn, đất đá từng vùi lấp mặt đường nay đã được dọn sạch. Các mũi thi công đang khẩn trương thi công kè chống sạt lở, gia cố nền đường. Những khối đá được xếp ngay ngắn, kết hợp với hệ thống thoát nước được cải thiện nhằm hạn chế nguy cơ tái sạt trượt khi mùa mưa trở lại. Tại Km9, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Phú - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Km9 - Hương Sơn (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Hương), người nhiều năm gắn bó với công tác quản lý, bảo vệ rừng dọc tuyến đường này. Giữa không gian rừng núi bao la, anh cùng anh em đơn vị vừa kiểm tra khép kín địa bàn, vừa dõi theo từng biến động của công trình.

Anh Phú cho biết: “Đường 74 có vai trò rất quan trọng đối với công tác quản lý rừng. Khi tuyến đường bị hư hỏng do lũ, việc tuần tra, kiểm soát gặp nhiều trở ngại. Nay đường đang được khôi phục, chúng tôi rất yên tâm vì sẽ thuận lợi hơn trong việc bảo vệ rừng”. Theo anh Phú, trong quá trình thi công, các đơn vị đều chú trọng hạn chế tác động đến rừng tự nhiên. Việc thi công được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không xâm lấn ngoài phạm vi cho phép.

Rời Km9, chúng tôi ghé vào một bản nhỏ ven tuyến. Cuộc sống nơi đây đang dần thay đổi theo từng mét đường được hoàn thiện. Gặp chúng tôi, ông Hồ Sỹ Đoan chia sẻ: “Bà con phấn khởi lắm, đường sắp xong rồi. Khi hoàn thành, việc đi lại sẽ dễ dàng hơn, nhất là thuận tiện cho việc đi làm rẫy”.

Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra dự án đường 74 vào tháng 3/2026

Bứt tốc thi công, về đích tháng 6/2026

Trên toàn tuyến đường 74, tinh thần thi công đang được đẩy lên cao. Các tổ, đội làm việc liên tục, tranh thủ từng giờ nắng ráo. Nhiều mũi thi công tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù lại thời gian bị gián đoạn trước đó. Những hộ lan tôn lượn sóng đang được lắp đặt nhanh chóng tại các đoạn cua nguy hiểm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Trong chuyến kiểm tra mới đây, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng dự án. Qua thực tế công trường, đồng chí Hà Thọ Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động triển khai thi công. Nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường 74, Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực miền núi. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật lực, trang thiết bị; nắm chắc diễn biến thời tiết, tranh thủ những ngày thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, cần tập trung xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở do mưa lũ gây ra, bảo đảm thi công đúng kỹ thuật. Song song với đó, công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông phải được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị không được chủ quan, phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong mọi khâu thi công.

Một tốp công nhân đang gia cố taluy âm trên tuyến 74

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để các lực lượng trên công trường nỗ lực hơn nữa nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.