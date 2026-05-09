21 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá sinh viên Huế năm 2026

Các đội bóng tại lễ khai mạc

Mùa giải năm nay quy tụ sự tham gia của 13 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ đến từ các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế... tạo nên sân chơi thể thao sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên các đơn vị.

Bên cạnh hoạt động thể thao, sự hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Đại học Huế và Công ty TNHH Giáo dục quốc tế và Phát triển nhân lực (Intrase) còn hướng tới mục tiêu hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo tư vấn chuyên sâu về du học, định hướng nghề nghiệp quốc tế trực tiếp tại các đơn vị đào tạo. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường lao động toàn cầu cho hơn 60.000 học sinh, sinh viên Đại học Huế.

Theo thỏa thuận hợp tác, Intrase cam kết tài trợ tổng giá trị 500 triệu đồng trong vòng 5 năm, tương đương 100 triệu đồng/năm. Nguồn kinh phí được đóng góp trực tiếp vào Quỹ phát triển phong trào sinh viên, trong đó Intrase chính thức trở thành Nhà tài trợ Kim cương của Giải Bóng đá sinh viên Huế. Vì vậy, mùa giải năm nay mang tên Hue Students SV7 2026 - Intrase Cup.

Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng 12 suất học bổng với tổng trị giá 12 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia trong cộng đồng sinh viên.