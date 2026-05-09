  • Huế ngày nay Online
Thể thao

21 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá sinh viên Huế năm 2026

ClockChủ Nhật, 10/05/2026 18:23
HNN.VN - Chiều 10/5, tại hệ thống sân cỏ nhân tạo Trường THPT Chi Lăng diễn ra lễ khai mạc Giải Bóng đá sinh viên Huế (Hue Students SV7 2026 - Intrase Cup) do Đại học Huế tổ chức.

Hành trình đầy cảm xúc của tân vương SV Cup 2025Đại học Huế vô địch Giải bóng đá nam Sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025Huỳnh Thị Nhật Linh giành học bổng danh giá của Chính phủ Ireland 2025Hơn 350 cầu thủ tranh tài tại giải bóng đá sinh viên Huế

Các đội bóng tại lễ khai mạc

Mùa giải năm nay quy tụ sự tham gia của 13 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ đến từ các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế...  tạo nên sân chơi thể thao sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên các đơn vị.

Bên cạnh hoạt động thể thao, sự hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Đại học Huế và Công ty TNHH Giáo dục quốc tế và Phát triển nhân lực (Intrase) còn hướng tới mục tiêu hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo tư vấn chuyên sâu về du học, định hướng nghề nghiệp quốc tế trực tiếp tại các đơn vị đào tạo. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường lao động toàn cầu cho hơn 60.000 học sinh, sinh viên Đại học Huế.

Theo thỏa thuận hợp tác, Intrase cam kết tài trợ tổng giá trị 500 triệu đồng trong vòng 5 năm, tương đương 100 triệu đồng/năm. Nguồn kinh phí được đóng góp trực tiếp vào Quỹ phát triển phong trào sinh viên, trong đó Intrase chính thức trở thành Nhà tài trợ Kim cương của Giải Bóng đá sinh viên Huế. Vì vậy, mùa giải năm nay mang tên Hue Students SV7 2026 - Intrase Cup.

Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng 12 suất học bổng với tổng trị giá 12 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia trong cộng đồng sinh viên.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa: 13 đội nam8 đội nữtranh tàitại GiảiBóng đásinh viên Huếnăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho biết, TP. Huế có 3 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cả 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 khai mạc chiều 7/5 tại sân bóng Green City (P. Mỹ Thượng – TP. Huế). Bên cạnh là sân chơi thể thao lành mạnh, đây còn là dịp để các đơn vị tham dự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group
Vòng 1 lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026
CLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng “3 sao”

Chiến thắng tưng bừng trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng trên sân Tự Do chiều 6/5 đã tạo đà thuận lợi cho hành trình tranh suất vào chung kết của CLB Bóng đá Huế, đồng thời xốc lại niềm tin nơi người hâm mộ Cố đô.

CLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng “3 sao”

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top