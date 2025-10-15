Những “lá chắn” thầm lặng giữa lòng thành phố

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng Công an phường Thanh Thủy thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Bám địa bàn

Tổ dân phố Lang Xá Cồn, phường Thanh Thủy từng là một “điểm nóng” về ANTT, nơi các đối tượng trộm cắp, nghiện hút thường tìm đến để hoạt động, gây ra sự bất an cho người dân trong một thời gian dài. Kể từ khi công an chính quy tăng cường về cơ sở và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở thành lập, tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Lang Xá Cồn được củng cố, tăng cường từ 1 lên 4 thành viên, tình hình đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an tại địa bàn cơ sở, tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Lang Xá Cồn đã ngày đêm bám địa bàn, gần dân, sát dân, gần gũi, lắng nghe tâm tư, ý kiến của bà con. Từ đó, tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp 3 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang bị 7 bình chữa cháy… Mỗi thành viên trong tổ ANTT còn là một cầu nối thông tin vô cùng quan trọng, cung cấp tới 80% nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an. Nhờ đó, nhiều vụ việc liên quan đến ANTT đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đáng chú ý là chiến công bắt giữ đối tượng liên tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản của người dân trong năm 2024. Các thành viên tổ bảo vệ ANTT Lang Xá Cồn nhanh chóng có mặt phối hợp cùng công an phường bảo vệ hiện trường, rà soát từng manh mối, cung cấp những thông tin then chốt về các đối tượng lạ mặt hay những điểm bất thường trong khu vực. Chính từ tinh thần trách nhiệm cao và những thông tin giá trị ban đầu đó, chỉ trong một thời gian ngắn, chuyên án đã được khám phá thành công.

Theo Công an TP. Huế, những “lá chắn” vững chắc tương tự tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Lang Xá Cồn đang ngày, đêm có mặt ở khắp địa bàn thành phố. Đằng sau sức mạnh của mỗi tập thể còn là sự cống hiến không mệt mỏi của những cá nhân tận tụy, tiêu biểu.

Giữ vai trò Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố 8, phường Hương Trà, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ: Bản thân cùng các thành viên trong tổ phối hợp với công an phường củng cố các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” và thường xuyên đến nắm bắt thông tin về hoạt động của 8 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

Theo đánh giá của Công an phường Hương Trà, ông Trần Anh Tuấn còn là người anh, người chú kiên trì cảm hóa, giáo dục các đối tượng lầm lỡ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

“Cánh tay nối dài” của công an

Ngày 1/7/2024, toàn TP. Huế đã thành lập 1.103 tổ bảo vệ ANTT với 3.413 thành viên, sẵn sàng thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ cốt lõi, trở thành điểm tựa vững chắc cho chính quyền và Nhân dân. Ngay sau khi được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn về nghiệp vụ của công an cấp xã, cùng sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an và Công an TP. Huế, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được chú trọng trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết để phục vụ công tác.

Công tác nắm tình hình được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng trong quá trình hoạt động. Với lợi thế gần dân, am hiểu địa bàn, các thành viên tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố các phường, xã thực sự trở thành những “tai mắt” tin cậy của công an. Khi phát hiện các biểu hiện vi phạm pháp luật hay mâu thuẫn trong Nhân dân, họ đã kịp thời có mặt, đồng thời báo cáo cho công an cấp xã để giải quyết ngay từ ban đầu. Từ khi thành lập đến tháng 8/2025, lực lượng này đã cung cấp 1.952 nguồn tin có giá trị và tham gia hỗ trợ giải quyết 1.303 vụ việc từ khi mới phát sinh.

Thành tích của lực lượng còn được ghi dấu với hàng loạt con số ấn tượng khác như: Hỗ trợ công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể thực hiện 18.343 lượt tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phối hợp hỗ trợ 130 vụ việc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và 44 vụ việc liên quan đến cứu nạn, cứu hộ; cung cấp 74 tin báo về dấu hiệu vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện và 133 tin báo khác liên quan đến an ninh trật tự; phối hợp thực hiện 24.549 lượt tuần tra vào ban đêm và phát hiện 858 vụ việc có dấu hiệu vi phạm…

Thống kê từ Công an TP. Huế, sau giai đoạn đầu đi vào hoạt động, tình hình ANTT 6 tháng đầu năm 2025 có sự chuyển biến mang tính bước ngoặt. So với cùng kỳ, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm tới 96 vụ, tương đương 13,04%. Tình hình tội phạm đã được kiềm chế và kéo giảm.

Ban Giám đốc Công an TP. Huế sẽ chỉ đạo lực lượng công an các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tăng cường quản lý, hướng dẫn về nghiệp vụ để xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.