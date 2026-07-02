Xác minh mộ liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp từ thông tin của người dân

Đại tá Hà Văn Ái tìm hiểu, nắm thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường. Ảnh: QUANG ĐẠO

Trước đó, chiều 7/7, Đoàn công tác Bộ CHQS thành phố Huế do Đại tá Hà Văn Ái làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra, khảo sát hiện trường ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân.

Theo nguồn tin do ông Nguyễn Văn Bình (trú tại thôn Thuận Hóa) cung cấp, ngôi mộ liệt sĩ nằm sát khu nghĩa trang của gia đình ông. Ngay khi nắm được thông tin, Đội Quy tập 192 đã lập tức vào cuộc khảo sát, kết hợp mở rộng xác minh từ các nhân chứng lão thành tại địa phương để làm rõ hành trình hy sinh đầy xúc động của người chiến sĩ năm xưa.

Theo các nhân chứng, hương hồn nằm dưới nấm mộ là liệt sĩ tên Vỹ, quê gốc tại Quảng Trị (thuộc tỉnh Quảng Bình cũ). Đồng chí là một chiến sĩ cách mạng kiên trung trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, từng bị địch giam cầm tại nhà tù La Hy (Nam Đông).

Sau khi dũng cảm vượt ngục, do vết thương quá nặng và kiệt sức, đồng chí đã hy sinh tại khu vực làm rẫy của ông Võ Đại Lớn. Cảm phục trước tinh thần quả cảm của người chiến sĩ, gia đình ông Lớn đã chôn cất anh ngay tại rẫy (nay là nghĩa trang gia đình ông Bình). Suốt hàng chục năm qua, phần mộ của liệt sĩ Vỹ vẫn được gia đình và người dân địa phương thay nhau chăm sóc, nhang khói chu đáo.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường và lắng nghe những nhân chứng kể lại, Đại tá Hà Văn Ái đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng và sự vẹn tình vẹn nghĩa của người dân địa phương. Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu Đội Quy tập 192 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để hoàn thiện hồ sơ xác minh một cách kỹ lưỡng nhất. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch cất bốc, quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng trang trọng tại nghĩa trang liệt sĩ, kết hợp lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính theo đúng quy định.